Saariston Rengasteillä ennätysmäärä matkustajia

Saaristossa koettiin vilkas matkailukesä. Sekä rekisteröityneiden yöpymisten että Saariston Rengasteiden matkustajamäärät kasvoivat tuntuvasti.

Rengasreiteillä laskettiin kesän aikana olleen ennätysmäärä matkustajia, yhteensä yli 48000. Kasvua edellisvuoteen on noin 14 prosenttia. Saariston Rengastien kokonaisuudessaan kiersi reilut 21000 matkustajaa ja Pienen Rengastien noin 27000 matkustajaa.

Pyöräilijöiden osalta kesä oli tilastointihistorian vilkkain, kun yhteensä 3223 pyöräilijää kiersi Pienen Rengastien ja 2822 pyöräilijää Saariston Rengastien kokonaisuudessaan. Kasvua oli vuoteen 2018 Pienellä Rengastiellä 22 prosenttia ja Saariston Rengastiellä 16 prosenttia.

Kasvavien pyöräilijämäärien vuoksi hetkellä käynnissä on muun muassa Pienen Rengastien kehittämishanke kevyelle liikenteelle entistä paremmin sopivaksi. Kehittämishankkeessa on tehty esiselvitystä erityisesti pyörämatkailijoiden tarpeista ja sen puitteissa laaditaan toimenpideohjelma, jota toteutetaan vaiheittain.

Saariston Rengastien kokonaispituus on noin 250 kilometriä ja se kulkee Turusta Kaarinan, Paraisten, Nauvon, Korppoon, Houtskarin, Iniön, Kustavin ja Taivassalon kautta Naantaliin ja takaisin Turkuun. Pieni Rengastie on noin 120 kilometriä pitkä rengasreitti, joka kulkee Turusta Paraisten, Nauvon ja Seilin saaren kautta Rymättylän Hankaan ja sieltä Naantalin kautta takaisin Turkuun.

Ari-Matti Ruuska

Paraisten alueella oli heinäkuussa seitsemän prosenttia enemmän rekisteröityjä yöpymisiä kuin vuosi sitten. Eniten kasvua on kotimaisissa yöpymisissä.

– Tällaiset tilastot tässä vaiheessa alkusyksyä saavat kyllä hymyn huulille. Matkailukesä on ollut saaristossa vilkas ja olemme saaneet yrittäjiltä palautetta, että kesä on sujunut mainiosti. Nämä uunituoreet tilastot Rengasteiden matkustajamääristä vahvistavat kesän sujuneen matkailullisesti hyvin, iloitsee Paraisten kaupungin matkailukoordinaattori Niina Aitamurto tiedotteessa.

Kotimaisten matkailijoiden lisäksi kasvua on tullut myös Keski-Euroopasta, erityisesti saksankielisistä maista.

– Tämä on erittäin hienoa sillä olemme alueellisesti yhdessä muun muassa Visit Turun ja Visit Naantalin kanssa panostaneet vahvasti saksankielisen Euroopan markkinaan Visit Finlandin johdolla. Kotimaisten matkalijoiden määrän kasvuun vaikuttavat varmasti lähi- ja luontomatkailutrendit sekä vastuullisuus: matkustetaan ehkä mieluummin maata pitkin lähelle kuin lentäen kauas,

Myös Varsinais-Suomen Ely-keskus seuraa rengasteiden liikenteen kehittymistä.

– Meidän pääasiallinen tehtävämme on huolehtia saariston vakituisen asutuksen kuljetuspalveluista, mutta tiedostamme matkailun kasvavan merkityksen saariston elinvoimaisena säilymiseen. Ilman elinkeinoja ei olisi ympärivuotisen asumisen edellytyksiä ja tästä syystä rengasreittien tukeminen on täysin perusteltua. Mikäli sama matkustajamäärien kasvu jatkuu, on täysin mahdollista, että jossain vaiheessa rengasreitit voisivat toimia täysin markkinaehtoisesti, toteaa saaristoliikenteen asiantuntija Jari Nieminen.

Saariston rengastiet avautuvat jälleen 15. toukokuuta 2020 ja ovat avoinna elokuun loppuun asti.