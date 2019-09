Airistolla elokuussa sattuneen veneturman tapahtumien kulku alkaa pääpiirteittäin olla selvä, kertoo Lounais-Suomen poliisi.

Veneiden kulkemat reitit ovat viranomaisten tiedossa. Poliisi on tutkinut sekä tutkakuvia että veneiden omia navigointilaitteita.

Veneet törmäsivät laivaväylällä Seilin pohjoispuolella iltapäivällä noin kello kahden aikaan. Onnettomuudessa menehtyi kaksi turkulaismiestä.

Lauantaina 3. elokuuta tapahtuneessa onnettomuudessa pienempi moottoripurjehtija on kulkenut Airistoa pitkin Turusta etelään päin. Ennen törmäystä Airiston eteläpäässä veneen kulkusuunta on ollut väylän suuntaisesti koillisesta lounaaseen. Isompi vene puolestaan on tullut väylää pitkin Airiston matkailukeskuksesta länteen päin.

Veneiden kohtaamiskulma on ollut noin 45–60 astetta, isompi veneistä on tullut takaviistosta pienempään nähden.

Pienempi vene on kulkenut noin kuuden solmun ja isompi vene noin 23–25 solmun matkavauhtia ennen törmäystä.

Nopeudet vastaavat noin 10 kilometrin ja 45 kilometrin tuntinopeutta.

Hidasta moottoripurjehtijaa ajoi toinen veneen omistajista, vuonna 1974 syntynyt nainen. Hänen lisäkseen veneessä olivat vuonna 1970 syntynyt nainen sekä kaksi 2000-luvulla syntynyttä tyttöä. Tytöt loukkaantuivat lievästi.

Veneessä olleet vuosina 1969 ja 1973 syntyneet veljekset menehtyivät turmassa.

Länsi-Suomen merivartiosto Pelastusoperaatio Airistolla oli mittava. Siihen osallistui meripelastushelikopteri ja lääkärihelikopteri, kaksi veneyksikköä merivartiostolta, kolme pelastuslaitokselta sekä yksi poliisivene. Maissa odotti kolme ambulanssia.

Suurta moottorivenettä ajoi veneen omistaja, vuonna 1967 syntynyt mies.

Hänen kyydissään oli hänen vuonna 1968 syntynyt vaimonsa. He eivät loukkaantuneet onnettomuudessa.

Molemmissa veneissä oli vuosikymmenien kokemus vesillä liikkumisesta. Syy siihen, miksei kumpikaan osapuoli havainnut toistaan ajoissa, on edelleen epäselvä.

Alustavasti poliisi on tutkinut onnettomuutta törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena sekä kahtena törkeänä kuolemantuottamuksena. Alkoholilla ei ollut osuutta onnettomuuteen.