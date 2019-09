Skolioosipotilaiden leikkauksista loistokokemuksia Tyksissä – elämänlaatu parani merkittävästi

Nuoruusiän idiopaattisen skolioosin vuoksi leikatut potilaat voivat viisi vuotta leikkauksen jälkeen yhtä hyvin kuin terveet ikätoverinsa. Asia käy ilmi tutkimuksesta, jossa on mukana 55 Turun yliopistollisessa keskussairaalassa leikattua potilasta.

Tutkimuksessa verrattiin leikattuja potilaita 49 ei-leikattuun skolioosipotilaaseen ja 49 terveeseen verrokkiin Ruotsista. Verrokit olivat saman ikäisiä ja samaa sukupuolta kuin leikatut.

Kaikilla tutkimuksen potilailla oli nuoruusiän idiopaattinen skolioosi ja heidät leikattiin modernilla pedikkeliruuvimenetelmällä vuosina 2009–2013. Potilaiden keski-ikä leikkauksen aikaan oli 15 vuotta. Ero leikkaamattomiin skolioosipotilaisiin on huomattava.

– Leikattujen potilaiden kohdalla elämänlaatu parani merkittävästi verrattuna niihin, joita ei leikattu. Myös selkäkipu väheni, anestesian erikoislääkäri Linda Helenius kertoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Leikatut nuoret selviytyvät kaikista elämänlaatuun liittyvistä osa-alueista yhtä hyvin kuin terveet verrokit vertailuryhmässä.

Tutkittavia osa-alueita ovat muun muassa kipu, omakuva ja aktiivisuustaso.

Ainoa alue, jossa leikattujen tulokset ovat verrokkeja huonompia on toimintakyky, joka jää alhaisemmaksi johtuen pitkästä luudutusleikkauksesta.

Uusintaleikkauksen on tarvinnut ainoastaan yksi potilas.

– Totesimme, että 14 prosenttia leikatuista potilaista kärsi kohtalaisesta kivusta vielä viisi vuotta leikkauksen jälkeen, mikä on samalla tasolla kuin terveillä verrokeilla, joista 13 prosenttia ilmoittivat kohtalaista selkäkipua. Ei-leikatuista jopa 53 prosenttia koki kohtalaista selkäkipua, sanoo Helenius.

Artikkeli tutkimuksesta julkaistiin hiljattain lääketieteellisessä julkaisussa “The Journal of Bone and Joint Surgery”. Tutkimus on osa Linda Heleniuksen väitöskirjaa.

Tyks tutkii ja kehittää aktiivisesti uusia leikkausmenetelmiä hoitaa skolioosipotilaita. Tavoitteena on välttää luudutusleikkauksia. Samalla Tyks kehittää kivunhoitoa selkäleikkausten yhteydessä.