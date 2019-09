Sähköpotkulautayritys Voi pyrkii parantamaan lautojen turvallisuutta muun muassa liikennekoululla

Ruotsalaisen sähköpotkulautayhtiö Voin punaiset laudat saapuivat Turun katukuvaan toukokuussa.

Nyt suositut laudat länsirannikolle tuonut startup-yritys käynnistää uuden turvallisuuskampanjan. Kokonaisuuteen kuuluu digitaalinen liikennetesti, jonka on sertifioinut Ruotsin liikenneturvallisuudesta vastaava viranomainen.

Sähköisessä liikennekoulussa käyttäjä tekee testin, jonka kautta voi kokeilla, tunteeko sähköpotkulautailuun liittyvät liikennesäännöt.

Testin suorittaneet palkitaan Voi-krediteillä, joita voi käyttää ajeluiden maksamiseen sovelluksessa.

– Skuuttien suosion kasvaessa haluamme yrityksenä ottaa vastuuta sähköpotkulautojen turvallisesta käytöstä ja muistuttaa ajajia liikennesäännöistä. Sähköpotkulaudat ovat oikein käytettyinä aivan yhtä turvallisia kuin muutkin liikennevälineet niin ajajille kuin muille liikenteessä liikkuville, Voin markkinointipäällikkö Mathias Soini kertoo yhtiön tiedotteessa.

Voin potkulaudoilla tuli loppukesästä täyteen Suomessa miljoona ajoa.

– Valtaosa ajoista sujuu mainiosti, vaikka viime aikoina on ollut paljon puhetta sähköpotkulautoihin liittyvistä onnettomuuksista. Ne tulisi kuitenkin suhteuttaa käyttömääriin ja verrata lukuja muihin liikennemuotoihin. Esimerkiksi Ruotsissa tekemämme laskelman mukaan Voi-sähköpotkulaudan käyttäjien onnettomuussuhde on 0,0065 %. Tämäkin on kuitenkin liikaa, ja teemme aktiivisesti töitä luvun kääntämiseksi laskuun, Soini kertoo.

Yhtiö kertoo aikovansa parantaa lautojen turvallisuutta ottamalla käyttöön automaattiset nopeusrajoittimet, jotka aktivoituvat jalankulkijoiden suosimilla alueilla. Suomessa yhtiö on käynyt keskusteluja myös Näkövammaisten liiton kanssa, jotta näkövammaiset voidaan huomioida paremmin liikenteessä.

– Voilla on käytössä jo nyt selkeät käyttöohjeet, jotka ajajan tulee hyväksyä ennen ajoa, kuten täysi-ikäisyys. Muistutamme myös sovelluksen kautta, että jalkakäytävillä ei saa ajaa tai myöskään päihtyneenä. Tarvittaessa meillä on myös mahdollisuus sulkea sellainen käyttäjä pois sovelluksestamme, joka toistuvasti rikkoo sääntöjä, Soini toteaa.