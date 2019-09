Lounaspaikka: Monen ruokakulttuurin pasta-annoksia

Ravintola Nomadin omistajan Paco Ndiayen valmistama ruoka voi jo olla monelle tuttua Turun ravintoloista. Ndiaye muutti Turkuun vuonna 2008. Ennen oman ravintolan perustamista hän ehti Turussa työskennellä kuutisen vuotta ravintola Sergio'sissa sekä myös Kultatalossa sijaitsevassa Pasta Fabbricassa. Ndiaye on syntyjään Senegalista, mutta hän on varttunut ja opiskellut sekä työskennellyt pitkään ravintola-alalla Italiassa.

– Tunnen olevani nomadi. Olen liikkunut monesta maasta toiseen ja tutustunut eri maiden kulttuuriin ja kieleen sekä rakentanut identiteettiäni niiden kautta. Siitä ravintolani nimikin juontuu.

– Toisaalta varmasti moni ihminen jakaa tämän tunteen kanssani, eivätkä hekään koe kuuluvansa vain yhteen kulttuuriin, Ndiaye pohtii.

Jane Iltanen Päivän erikoisannoksessa oli yhdistettynä mereneläviä ja kantarelleja.

Kulttuurien sekoittuminen näkyy Nomadin ruuissa. Päälinja on pastoissa, mutta italialaiset maut saavat vaikutteita sekä senegalilaisesta että suomalaisesta ruokakulttuurista. Ravintolan miljöö on rauhallinen ja tila on harmonisesti sisustettu. Vierailukerralla taustalla soi lempeä musiikki, jossa myös kuului kulttuurien fuusio.

Lounasaikaan 50-paikkainen ravintola oli lähes täynnä, ja Ndiayen piti kiireisenä keittiössä erilaisten pasta-annosten ja omelettien valmistaminen. Työskentelytavassa näkyy ammattitaito. Lounaslistalla on useampi pasta-annos sekä omeletteja, salaatteja ja päivän spesiaaliannoksia.

Ruokaa Ndiayen kuvailee moderniksi italialaiseksi, joka valmistuu fine dining -menetelmällä, mutta tarjoillaan rennosti.

– Valmistamme kaikki pastamme käsin italialaisesta durumvehnästä. Ruokafilosofiamme näkyy huolella tehdyissä kastikkeissa. Raaka-aineissa suosimme suomalasia vuodenaikoja sekä paikallisia tuottajia.

– Senegalilaisuutta ovat esimerkiksi marinoidut lihat. Senegalilainen ruoka on maukasta, mutta ei kauhean mausteista kuitenkaan.

Ndiaye painottaa, että ravintolassa kuunnellaan asiakasta ja hänen toiveitaan.

– Esimerkiksi tänään meillä oli paikalla yksi vakioasiakas, joka halusi pastansa omeletin sisälle. Silloin niin tehdään. Kun avasimme ravintolan, lounaslista oli hieman erityyppinen, mutta nyt sekin on pastavoittoinen. Sitä asiakkaat ovat toivoneet, ravintoloitsija hymyilee.

Jane Iltanen Pastaa lounaaksi.

Listalla on huomioitu ruoka-allergiat ja valikoimassa on vegaanisia annoksia. Ndiayen ravintola noudattaa zero waste -linjaa.

– Ajattelutavan mukaan ravintolatoiminnassa pyritään hävikissä minimiin. Jos meillä on ollut esimerkiksi jokin yksityistilaisuus, josta jää ylimääräisiä leivoksia, kyllä minä ne jaan lounaalla asiakkaille maksutta, Ndiaye määrittelee.

Lounastestiin valitsin Al pomodoro mozzarellan – tomaattikastikepohjaisen pastan, jossa oli mozzarellaa, oliiveja ja basilikaa. Päälle oli ripoteltu parmesaania. Annoksen saa myös vegaanisena, jolloin mozzarellan tilalla on tofua ja pinnalla vegaanista juustoraastetta. Plussaa on myös se, että lounaspastasta voi valita puolikkaan annoksen, jolloin toinen puoli annoksesta täydentyy salaatilla.​

Ruokaseuralainen valitsi yhden päivän spesiaaliannoksista, joka oli Frutti di mare -pasta maustettuna curryllä sekä täydennettynä kantarelleilla.

Annoksissa pasta oli juuri niin al dente kuin odottaa voi – napakkaa ja mukavasti pureskeltavaa. Eikä Ndiaye turhaan kertonut ravintolan ruokafilosofian pohjautuvan kastikkeisiin. Al pomodoro mozzarella -annoksessa perinteinen tomaattikastike nousi uudelle tasolle.

Ruokaseuralainen kehui currymausteen sopivan hyvin myös pastaruokiin ja yhteen sienien ja merenelävien kanssa.

