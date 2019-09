Kasitiellä luvassa päällystystöitä – töitä tehdään pääosin yöaikaan

Ensi viikon aikana tehdään päällystystöitä muun muassa valtateillä 8 ja 23 sekä kantatiellä 52.

Kasitietä päällystetään Rauman ohituskaistojen kohdalla. Työ aloitetaan maanantaina 9. syyskuuta kello kuudelta illalla.

Sen jälkeen työt jatkuvat valtatiellä 23 Hapuan ja Kankaanpään välillä. Molemmissa kohteissa päällystystöiden arvioidaan kestävän kaksi yötä, ja päivittäinen työaika on kello 18–06.

Tie on myös molemmissa kohteissa päällystettävällä tieosuudella kaksikaistainen, ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Työmaiden kohdilla on myös voimassa alennettuja nopeusrajoituksia, ja liikenne saatetaan pysäyttää ajoittain.

Lisäksi päällystystyöt aloitetaan ensi viikon aikana kantatiellä 52 Piihovin kohdalla ja jatkuvat maantiellä 192 Kaitaisten ja Kustavin välillä. Molemmissa kohteissa tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen, ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Töitä tehdään sekä päivä- että ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin. Paikalla on myös liikenteenohjaus.

Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen tiemerkintöjen maalaamisen jälkeen eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Sade voi kuitenkin sotkea aikataulun, koska päällystystöitä ei voi tehdä kovalla sateella, ja tiemerkintöjä voidaan maalata ainoastaan kuivalla kelillä.