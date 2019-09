Turun seudun yritykset arvioivat alueen suhdannenäkymät koko Suomen keskiarvoa selvästi korkeammiksi. Asia käy ilmi Turku Science Park Oy:n teettämästä palvelututkimuksesta. Kysely toteutettiin viime kesällä.

Turun seudulla kasvua odotetaan varsinkin henkilöstömäärässä, tuotekehityksessä sekä rahoitus- ja investointitarpeissa. Kyselyssä ilmeni kuitenkin, että 60 prosenttia vastanneista näki kasvun esteitä, joista merkittävimmäksi koettiin ammattitaitoisen työvoiman puute.

Kokonaisuudessaan Turun seutukunnan yritysten odotukset tulevasta suhdannekehityksestä ovat positiivisia. Alueen yrityksistä 30 prosenttia koki suhdannenäkymien paranevan. Palvelututkimuksen perusteella suhdanteiden paranemista ja heikkenemistä ennakoivien erotus eli niin sanottu saldoluku oli +21.

– Esimerkiksi EK:n heinäkuun suhdannebarometrin koko maata koskeva suhdeluku oli -10, joten Turun seudulla odotukset ovat muuta Suomea selvästi paremmat. Erityisesti Turun telakan ja muiden suurten tuotantolaitosten hyvä tilanne heijastuu laajalti koko yrityskentän odotuksiin, toteaa tiedotteessa alueellisen elinkeinojen kehitysyhtiö Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Tutkimuksen mukaan sitoutuminen ja tyytyväisyys Turun seutuun yrityksen sijaintipaikkana on korkealla tasolla. Vastaajista 81 prosenttia koki alueen yrityksensä näkökulmasta erittäin tai melko hyväksi. Peräti 92 prosenttia arvioi yrityksen sijaitsevan Turun seudulla myös viiden vuoden kuluttua.

– Syitä alueelle sijoittumiselle ja täällä pysymiselle on varmasti yhtä paljon kuin yrityksiäkin, mutta vastauksista on erotettavissa seutukuntamme myönteisiin suhdannenäkymiin perustuvia kokemuksia. Kun kärkialojen veturiyritykset rekrytoivat ja kasvavat, uutisia uusista kansainvälisistä lentoyhteyksistä tulee lähes kuukausittain ja muutenkin ympärillä kokee tekemisen meininkiä, on helpompi tunnistaa oman yrityksen sijaintikin oikeaksi, sanoo Kyynäräinen.

Turun seudun yritysten talousnäkymiä tarkasteltiin osana Turku Science Park Oy:n tutkimusta, jossa kartoitettiin alueen yritysten ja toimialojen tilannetta ja palvelutarpeita. Puhelinhaastatteluina ja sähköisesti toteutettuun kyselyyn vastasi 1003 yritystä.