Parkkihalli ja uusi rakennus kaupungintalon pihalle? Turun kaupunki aikoo nykyaikaistaa toimitilojaan

Turun kaupunki aikoo järjestellä toimitilansa uuteen uskoon lähivuosien aikana.

Maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle esitetään vaihtoehtoa, jossa osa toiminnoista sijoitetaan kaupungintalon pihapiiriin siten, että käyttöön otetaan Konsulintalo sekä kaupungintalon siipiosa peruskorjattuina ja moderneiksi työtiloiksi muutettuina. Lisäksi hyödynnettäisiin kaavan sallima lisärakennusoikeus Konsulintalon vieressä rakentamalla niin kutsuttu Demokratiatalo.

Näiden lisäksi osa toiminnoista sijoitettaisiin Yliopistonkatu 27a:n peruskorjattuihin tiloihin.

Uuden tilaratkaisun arvioidaan olevan kaupungin työntekijöiden käytössä vuosien 2022–2025 aikana. Investoinnille kaupungintalon pihapiiriin on kaavailtu 18–25 miljoonan euron hintalappua.

Kaupungin suunnitelmien taustalla on tarve vähentää neliöitä ja vuokrakustannuksia sekä nykyaikaistaa työskentely-ympäristöjä. Tilamäärä työntekijää kohti vähenisi noin kymmenellä neliöllä henkilöä kohden ja toimistokäytössä oleva kokonaisneliömäärä vähenisi lähes puolella.

Tilasuunnittelun pohjana käytetään monitilatoimistoperiaatetta. Tilojen viihtyisyyteen ja sisäilmaolosuhteisiin aiotaan kiinnittää uudenlaista, erityistä huomiota. Tulevaisuudessa kaupungin työntekijät voivat itse vapaasti valita työtilan sen mukaan, millainen tehtävä on työn alla.

Lisäksi kaupungin eri toimielimissä aiotaan uudistaa työnteon tapoja rohkeasti muun muassa vähentämällä paperinkäyttöä, edistämällä tiedonkulkua ja kehittämällä työprosesseja. Tilat mitoitetaan uusien työskentelytapojen mukaisesti tehokkaasti ja yhden hengen huoneista luovutaan.

Suunniteltu toimistouudistus koskee noin tuhatta kaupungin työntekijää.

Työnimellä Demokratiatalo etenevä uudisrakennus olisi moderni, puolijulkinen rakennus, joka toimisi kaupunkilaisten, poliittisten luottamuselinten, yhdistysten ja päätöksiä valmistelevan henkilökunnan yhteiskäytössä kokoontumistilana.

Uudisosa sijoittuisi Konsulintalon ja kaupungintalon siipiosan väliin. Alustavan hahmotelman mukaan tarvittava kerrosala olisi noin 2400 kerrosalaneliömetriä.

Rakennuksen kustannusarvio on 7,5–10,5 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutuessa tulisi tehdä myös kaupungintalon ja siipiosan perustusten vahvistaminen, joiden yhteydessä voitaisiin tehdä uusi maanalainen pysäköintihalli, jonka kustannusten odotetaan nousevan ylimmillään kuuteen miljoonaan euroon.

Selvityksessä ei vielä oteta kantaa mahdollisen uudisinvestoinnin toteuttajaan.

Kaupungin toimitila- ja työskentelykonsepti kulkee nimellä Byråbo.

Turun kaupunki on tehnyt tarveselvityksen uudesta toimitilaratkaisusta. Ehdotonta selvityksen mukaan on, että kaupungin palvelut löytyvät tulevaisuudessakin keskitetysti Turun keskustasta. Kaupunki on pyytänyt Yliopistonkadun, Puutarhakadun ja Puolalankadun tiloista alustavia tarjouksia nykyisten vuokrasopimusten jatkamiseksi.

Kaikki vuokranantajat ovat halukkaita jatkamaan kaupungin vuokrasopimuksia.

Kaikkiin kolmeen kohteeseen on joka tapauksessa suunnitteilla tekniset peruskorjaukset, joiden yhteydessä tilankäyttöä voidaan tehostaa ja modernisoida.