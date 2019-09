Martat juhlistavat 120-vuotiasta taivaltaan Turun tuomiokirkossa

Turun tuomiokirkossa järjestetään ensi sunnuntaina Marttojen juhlajumalanpalvelus. Marttaliiton, Finlands svenska Marthaförbundin sekä Turun Tuomiokirkkoseurakunnan ja Åbo svenska församlingenin kanssa yhteistyössä järjestämä jumalanpalvelus on osa marttajärjestön 120-vuotisjuhlavuotta.

Jumalanpalveluksessa kerätään kolehti marttajärjestön työhön kotimaan lapsiperheiden tukemiseksi. Jumalanpalveluksen jälkeen on tarjolla kirkkokahvit Tuomiokirkon edessä olevalla aukiolla. Tilaisuutta on mahdollista seurata suorana lähetyksenä Yle TV1:n sekä Ylen Radio 1:n ja Radio Vegan välityksellä. Tilaisuus on katsottavissa myös suoratoistona virtuaalikirkko.fi -palvelun kautta.

Jumalanpalveluksen jälkeen Brinkkalan galleriassa avautuu Turun Marttayhdistyksen ja Turun Museokeskuksen yhteistyössä järjestämä marttanukkenäyttely. Marttanuket ovat Turun Marttojen valmistamia nukkeja, joita tekemällä naiset saivat tuloja 1900-luvun alussa. Marttanukkejen valmistus oli suurimpia ja pitkäaikaisimpia nukketeollisuuden muotoja Suomessa.

120-vuotias Marttaliitto eli Martat on kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta edistävä kansalaisjärjestö. Marttaryhmiä ja yhdistyksiä löytyy melkein jokaisesta Suomen kunnasta.

Marttojen juhlajumalanpalvelus Turun tuomiokirkossa sunnuntaina 8.9. kello 10.

Marttanukkenäyttelyn avajaiset sunnuntaina 8.9. kello 12.30–18.00. Näyttely on avoinna 10.9.–13.10. ti–su klo 10–18 Brinkkalan Galleriassa osoitteessa Vanha Suurtori 3.