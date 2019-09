Turku vahvistaa imagoaan omalla brändikäsikirjalla

Turku on julkaissut oman brändikäsikirjan. Verkosta löytyvä käsikirja opastaa kertomaan Turusta yhtenäisellä tavalla sekä auttaa Turun yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa ja entistä vahvemman Turku-brändin luomisessa. Käsikirja on tarkoitettu erityisesti kaupungin työntekijöille ja luottamushenkilöille, mutta myös kaikille kaupunkilaisille avuksi Turusta puhuttaessa ja kaupunkia markkinoitaessa.

Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistussa brändikäsikirjassa esitellään Turun brändin kulmakivet: historia, merellisyys, kulttuuri sekä koulutus, tiede ja elinkeinoelämä.

Valinnat pohjautuvat kaupunkistrategian valintoihin, arvoihin ja visioon sekä viime vuoden lopulla toteutettuun kyselyyn, jossa 1200 suomalaista kertoi mielikuvistaan Turusta. Tutkimuksen mukaan Turku näyttäytyy merellisenä kulttuurikaupunkina, joka on elävä ja houkutteleva niin asukkaille kuin vierailijoillekin.

– Turun merellisyys nousi kyselyissä imagotekijänä kärkeen. Vahvaan merelliseen mielikuvaan vaikuttavat kaupungin sijainnin ohella Aurajoen rannat, laivanrakennuksen noususuhdanne, ruotsinlaivat ja monet merelliset tapahtumamme kuten The Tall Ships Races. Mielikuvat Turusta ovat ilahduttavan positiivisia oikeastaan koko väestön keskuudessa, kertoo Turun kaupungin markkinointipäällikkö Juha Elo tiedotteessa.

Turun brändissä halutaan korostaa edelläkävijyyttä sekä sitä, että jokainen kaupungin asukas on turkulainen.

– Kaupungin strategian mukaisesti haluamme Turun brändissäkin korostaa sitä, että kaikki kaupungin asukkaat voivat tuntea itsensä turkulaisiksi. Oikeita turkulaisia eivät ole pelkästään Heidekenillä syntyneet tai kaupungissa 50 vuotta asuneet. Turkulaisuus on elämän parasta aikaa jokaiselle kaupungissa asuvalle, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun edelläkävijyys puolestaan käy ilmi kaikesta siitä, missä Suomen vanhin kaupunki on liki 800-vuotisessa historiassaan ollut ensimmäinen. Brändikirjaan näitä on koottu lyhyt listaus. Listauksen voit katsoa myös Turun Sanomien jutusta: Tiesitkö, missä kaikessa Turku on ollut ensimmäinen Suomessa.

– Listausta voi jokainen käyttää iloksi ja hyödyksi tarpeen mukaan. Pyydämme kaupunkilaisilta myös kommentteja listaukseen, koska etenkin historialliset vuosiluvut voivat olla kiistanalaisiakin, kuten jopa Turun synnyinvuosi 1229. Pyydämme kaupunkilaisia lähettämään myös lisää tiedossa olevia vuosilukuja asioista, joissa Turku on ollut ensimmäinen, sanoo Turun kaupungin viestintäjohtaja Saara Malila.

Kommentteja ja lisätietoja voi lähettää Turun kaupungin palautepalvelun kautta.