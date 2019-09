SSS: Salossa lähes sata ruokamyrkytysepäilyä – syyksi epäillään kouluissa tarjottua savukalapastasalaattia tai tilliä

Lähes sata Salon kaupungin ruokapaikoissa viime viikon keskiviikkona syönyttä on ilmoittanut saaneensa vatsaoireita, kertoo Salon Seudun Sanomat. Ilmoituksia on tullut Salon lukiosta, Mustamäen koulusta ja Metsärinteen päiväkodista. Myös muutamia yksittäisiä ilmoituksia muista paikoista on raportoitu.

Salon kaupunki tutkii ruokamyrkytysepäilyä. Päiväkodeissa ja kouluissa tarjoiltiin keskiviikkona savukalapastasalaattia. Myös annokseen kuulunutta ulkomaista alkuperää olevaa tilliä epäillään myrkytysten aiheuttajaksi.

Kouluissa ja päiväkodeissa tarjoiltavasta ruuasta otetaan päivittäin näytteet. Keskiviikon näytteet ovat parhaillaan tutkittavana, ja tuloksia on odotettavissa aikaisintaan tämän viikon lopulla.

Toistaiseksi ei ole löytynyt merkkejä virusperäisistä taudinaiheuttajista kuten noroviruksesta.