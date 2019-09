Tunnin junan matkustaja-arviot tyrmistyttävät – liikenne- ja viestintäministeriöllä on "väärä" luku arviossaan

Vast: Tunnin junan rahoitus ontuu

Nopeimmillaan matka-aika on tunti ja 53 minuuttia. Tunnin juna, tai tunnin ja vartin juna on siis kolme varttia nopeampi. Ei 15-20 minuuttia. Vähintään yhtä suuri vetovoimatekijä on luotettavuus. Kaksiraiteisella reitillä junat voi kohdata oikeastaan missä vaan, hajonnut tavarajuna ei seisauta koko liikennettä radalla.



Näillä kahdella asialla on merkittävä vaikutus käyttäjämäärään.