Turkuhallin vuokraustoiminta Turku Livelle

HC TPS Turku Oy:n tytäryhtiö Turkuhallin Palvelu Oy vaihtaa nimensä Turku Liveksi ja vastaa jatkossa koko Turkuhallin tapahtumavuokraustoiminnasta, tiedottaa HC TPS. Vuokrauksen lisäksi Turku Live tuottaa ravintolapalveluita TPS:n ottelutapahtumissa, konserteissa ja yksityistilaisuuksissakin.

Turku Liven tavoitteena on saada hallille monipuolisesti isoja yleisötapahtumia. Turku Liven liiketoimintajohtajan Heidi Ahon mukaan Turku on markkina-alueena erittäin kiinnostavassa vaiheessa.

– Livemusiikilla, urheilutapahtumilla, teatterilla ja festivaaleilla on mennyt jo pitkään hyvin. Uskon, että areenakonserteille ja -tapahtumille on kysyntää yhä enemmän Turussa. Pääkaupungissa areenatason konsertteja ja tapahtumia on tehty menestyksekkäästi jo pitkään, ja seuraava luonnollinen siirtymävaihe on viedä tapahtumia myös maakuntiin, Aho visioi tiedotteessa.

Ahon mukaan isoja tapahtumia on jo tiedossa.

– On hienoa, että olemme saaneet jo heti alkusyksyyn upean julkistuksen, kun kansainvälinen Disney On Ice palaa Turkuun pidemmän tauon jälkeen.

Seuraava iso Turkuhallissa järjestettävä tapahtuma on 19.–22. syyskuuta pidettävät Agilityn MM-kilpailut.