Villa inspiroi turkulaista kankaankutojaa

Halistenkosken kupeessa on aikoinaan, 1500-luvulla sijainnut Turun linnan kutomo, värjäämö ja villakankaiden vanutusmylly eli valkki, mistä nimi Valkkimyllynkuja on edelleen jäänteenä kosken vierellä. Moni ei ehkä tiedä, että lähes samalla paikalla sijaitsee edelleen kutomo. Yhtäjaksoisesti kutomoa ei paikassa suinkaan ole ollut, vaan kutomojen välissä on ollut vuosisatojen tauko. Nykykutomon omistaa kankuri Hannele Köngäs, joka kutoo kotinsa yhteydessä olevassa kutomossa, Waveweaver´s Wool -yrityksessään villashaaleja.

Yrityksensä Köngäs perusti vuonna 2000, mutta kutonut hän on jo paljon pidempään. Köngäs valmistui kudonnan opettajaksi jo vuonna 1978 ja sen jälkeen hän on toiminut opetustehtävissä lähes neljäkymmentä vuotta eri käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksissa, joista pääasiassa Mynämäellä. Siellä kudonnan lisäksi Köngäs opetti muinaistekniikkaa.

Marttiina Sairanen Köngäs on ensimmäistä kertaa mukana Konstrundanissa.

Nykyisin Köngäs keskittyy työssään tekemään villaisia shaaleja. Niitä hän kutoo kangaspuilla harmaasta Kainuunharmas-lampaan villalagasta, jota hän hankkii suomalaisesta kehräämöstä. Yksi huivi kerrallaan Köngäs ei kuitenkaan kudo, vaan aina 30 metriä kangasta kerralla. Kun 30 metriä on valmiina, kangas irrotetaan puista ja leikataan sopiviksi shaaleiksi. Tämän jälkeen Köngäs värjää shaalit itse kasviväreillä.

– Esimerkiksi sinistä väriä saa morsingosta, jota viljelen itse omalla pihallani, Köngäs kertoo.

Myös kasviväreillä värjäämistä Köngäs on opettanut jo 1970-luvulta saakka.

– Siinä on aina välillä sellaisia buumeja. 1970-luvulla kasvivärjäys oli suosittua, 1980-luvulla oli hiljaisempaa ja nyt tuntuu, että kiinnostus sitä kohtaan on taas herännyt, hän tietää.

Vaatii siis useita työvaiheita, ennen kuin villa on muotoutunut valmiiksi huiveiksi loimen rakentamisesta värjäämiseen.

– Itse kutomistyötä voin tehdä noin metri kaksikymmentä senttiä tunnissa, Köngäs sanoo.

Hänen kutomilleen huiveille on ominaista kankaan elävä aaltomainen pinta, mistä myös on lähtöisin yrityksen nimi, Waveweavers Wool.

– Haluan, että villa kehrätään ylikierteiseksi langaksi, joka vetää kudottaessa kankaan aaltomaiseksi, Köngäs kuvaa.

Kutomisessa Köngästä inspiroi erityisesti villa materiaalina.

– Materiaali on aina on ollut minulle tärkeää, ja se, miltä kudottu pinta tuntuu ihoa vasten, hän sanoo.

Köngäs on iloinen nykysuuntauksesta, jossa tekstiilien materiaaleihin kiinnitetään entistä enemmän huomiota.

– Ihmiset ovat tulleet tietoisemmiksi kestävistä materiaaleista ja esimerkiksi tekstiilijätteen määrästä. On syntynyt korjauspajoja ja valitaan kestävämpiä vaatteita, Köngäs sanoo.

Köngäs on ensimmäistä kertaa mukana Konstrundanissa, joka järjestetään tulevana viikonloppuna. Konstrundan on tapahtuma, jossa taiteilijat, taidekäsityöläiset ja muotoilijat pitävät työhuoneitaan avoinna kävijöille ja ihmiset pääsevät läheltä seuraamaan taiteilijoiden työskentelyä.

Köngäs pitää kutomoaan auki ja on siellä itse joko kutomassa tai keittämässä kasvivärilientä. Sään salliessa myös shaaleja on esillä pihamaalla.

Köngäs toivoo, että moni tulisi paikalle seuraamaan kutomossa työskentelyä.

– Olisihan se hienoa, jos olisi vaikka 40–50 ihmistä käymässä viikonlopun aikana, Köngäs toivoo.

Konstrundan 7.–8.9. Hannele Köngäs, Waveweaver´s Wool -kutomo avoinna kello 11–17 osoitteessa Kalloistenkatu 6, Turku.