Munax Oy tähtää Aasian markkinoille – Mynämäkeen suunnitteilla oleva 480 000 kanan kanala on toteuttamiskelpoinen

Munax Oy suunnittelee perustavansa Mynämäkeen jopa kuusi 80 000 kanan munituskanalaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut päätelmän koskien Case Ruoka 2030 -hankkeen ympäristövaikutuksia. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa riittävän suuri yksikkökohtainen volyymi, jotta yritys voi suunnata Aasian markkinoille. Lisäksi hankkeen yhteydessä tarkastellaan lannankäsittelyn ympäristövaikutuksia.

Hankealue sijaitsee noin 11 kilometriä Mynämäen keskustasta luoteeseen ja noin 15 kilometriä Laitilan keskustasta kaakkoon. Kulku kanalalle tapahtuu valtatieltä 8 Krouvinummentietä pitkin. Alue ja sen lähiympäristö ovat maa- ja metsätalousmaata. Sitä käytetään myös metsästykseen ja jonkin verran ulkoiluun ja virkistykseen. Hankealueen metsät ovat talouskäytössä olevia, pääosin mäntyvaltaisia kangasmetsiä. Hankealueen läheisyydessä ei ole pohjavesialuetta.

ELY-keskuksen tarkastelussa oli mukana kattavasti ympäristövaikutukset ja riskit sekä vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintään, yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin, terveyteen ja viihtyvyyteen, todetaan ELY-keskuksen tiedotteessa. Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) oli mukana kolme eri vaihtoehtoa, joista yhdessä hanketta ei toteuteta, yhdessä toteutetaan kolme 80 000 kanan kanalaa ja yhdessä kuusi 80 000 kanan kanalaa. Lisäksi vaihtoehtoja tarkasteltiin sen mukaan, käsitelläänkö lantaa vai ei. Kanalat ovat lattia- ja ulkokanaloita. Enintään kaksi 40 000 kanan kanalaa ovat ulkokanaloita. Kanaloita on tarkoitus lämmittää oman lämpökeskuksen avulla. Lämpökeskuksissa polttoaineena käytettäisiin haketta tai kierrätyspolttoainetta. Näiden lisäksi niissä voitaisiin polttaa myös lantaa ja talviaikaan mahdollisesti kuolleet kanat.

YVA-menettelyssä todettiin, että vaikutusten merkittävyys riippuu vain osin valitusta toteutusvaihtoehdosta. Suuri osa hankkeen aiheuttamista merkittävistä vaikutuksista kohdistuu luontoon, maisemaan ja virkistyskäyttöön sekä mahdollisesti kulttuuriympäristöön. Vaikutusten todettiin toteutuvan jo hankkeen rakentamisvaiheessa. Yksittäisistä kohteista nousi esiin metson elinympäristöön, Krouvinnummentien erämaiseen luonteeseen ja vanhan Turku-Rauma-tien kulttuuriarvoihin kohdistuvat vaikutukset.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hankkeen toteuttaminen edellyttää ympäristölupaa, jossa edellytetään käytettäväksi parasta markkinoilla olevaa teknologiaa. ELY-keskuksen tiedotteessa todetaan, että hankealue on valittu siten, että esimerkiksi haju ja vesistövaikutukset ovat hallittavissa ja hankkeen tekninen suunnittelu on edistyksellistä. Ympäristövaikutukset ovat pienimmät vaihtoehdoissa, joissa eläinmäärä on pienin. Ympäristön kannalta lannan kuivaaminen on parempi vaihtoehto kuin olla käsittelemättä lantaa lainkaan.

Munax Oy:n arviointiselostuksesta annettiin neljä viranomaislausuntoa. Asukasmielipiteitä ei jätetty lainkaan. Evira huomauttaa omassa lausunnossaan, että suunnitteilla oleva kanala on erittäin suuri, minkä vuoksi eläinten hyvinvoinnin turvaamiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Eviran lausunnossa nostetaan esille erityisesti koneellisen ilmastoinnin ja ruokinta- ja juottolaitteiden varajärjestelmien tarve.

Eviran lausunnossa todetaan myös, että eläinten käsittelyssä ja siirrossa tulee huomioida kanojen hauras luusto. Eläinten käsittelyssä on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, ettei niille aiheudu luunmurtumia tai muita vaurioita. Kanalan suuresta koosta johtuen sairaiden ja loukkaantuneiden kanojen lopetuksen järjestäminen tulee Eviran mukaan suunnitella etukäteen.

ELY-keskuksen mukaan arviointiselostus antaa hyvän kokonaiskuvan hankkeen ympäristövaikutuksista ja täyttää sille laissa asetetut vaatimukset.