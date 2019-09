Brittilehti ylistää Turkua matkailukohteena

Brittilehti Express hehkuttaa Turkua matkailukohteena. Lehden mukaan Suomeen matkailijoita houkuttelee ajatus revontulista tai rekiajelusta lumisessa metsässä, vaikka Turku olisi paikka, josta Pohjoismaiden onnellisin kansa on saanut alkunsa.

Lehti ylistää, että Suomen vanhin kaupunki on nostanut itsensä maan ruokakulttuurin eturiviin, koska kaupunkiin on avattu tusinoittain uusia ravintoloista ja baareja. Myös Turun keskusta saa kehuja:

– Kaupunki on rakennettu huolella uudelleen vuoden 1827 palon jälkeen. Kadut ovat leveitä, ja siellä on helppo suunnistaa.

Kirjoittaja kehottaa Turkuun tulevaa turistia tutustumaan ainakin Aboa Vetus & Ars Nova -museoon ja kauppahalliin. Myös perinteinen jokilaivakäynti mainitaan. Jos aikaa on runsaasti, kannattaa kirjoittajan mukaan vierailla saaristossa joko autolla tai polkupyörällä. Hän itse kertoo tutustuneensa saaristomaisemissa perinteiseen suomalaiseen saunaan.

– Historiallisesti se on paikka, jota on käytetty kaikkeen kalan savustamisen ja synnyttämisen väliltä. Ja tässä 5,5 miljoonan asukkaan maassa on 3 miljoonaa saunaa, kirjoittaja kertoo.