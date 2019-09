Ruissalossa suojellaan tammia metsästämällä metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja

Turun kaupungin ympäristönsuojelu metsästää Ruissalossa metsäkauriita ja valkohäntäpeuroja suojellakseen alueen nuoria tammia ja uhanalaista eliöstöä. Ruissalossa on runsaasti nuoria tammia, joiden kasvu on häiriintynyt kauriiden laidunnuksen ja sarvien hankaamisen seurauksena.

Metsästys tapahtuu kaupungin maa-alueilla lajien normaaliin metsästysaikaan 1. syyskuuta ja 15. helmikuuta välisenä aikana.

Turun kaupungin mukaan metsästyksestä ei aiheudu vaaraa luonnossa liikkujille.

– Metsästys tapahtuu aamu- ja iltahämärissä niin sanottuna kyttäysjahtina. Metsästyksestä ilmoitetaan kyltein metsästyspaikkaa lähellä kulkevilla ulkoilureiteillä. Pyynnille luonnonsuojelualueella on saatu poikkeuslupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, kerrotaan kaupungin tiedotteessa.

Metsästyksen tarkoitus on luonnonsuojelullinen. Ruissalossa sijaitsee maamme laajimmat tammimetsät. Tammesta riippuvaisia eliölajeja tunnetaan satoja, joista monet ovat uhanalaisia. Tutkimusten mukaan pienten hirvieläinten laidunnus saattaa haitata sekä puuvartisten kasvien, kuten tammien, että ruohovartisten kasvien uusiutumista.

Metsäkauriin osalta metsästyksen tavoitteena on pienentää lajin kanta tasolle, jolla tammen ja muiden Ruissalon luonnon arvokkaiden kasvilajien uusiutuminen on mahdollista. Metsäkauriin tavoitekannaksi Ruissalossa on määritelty noin 40-50 metsäkaurista.

Valkohäntäpeura luokitellaan Kansallisessa vieraslajistrategiassa tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitalliseksi vieraslajiksi. Metsästyksen tarkoitus on supistaa Ruissalon valkohäntäpeurakanta mahdollisimman pieneksi.

Pienten hirvieläinten metsästyksen aloittamisesta Ruissalossa päätettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2017 tehdyn laskennan jälkeen, jolloin Ruissalon metsäkauriskannan vahvuudeksi arvioitiin jopa 400 eläintä. Metsästysvuonna 2017–2018 metsäkauriita metsästettiin 73 ja valkohäntäpeuroja 18 yksilöä. Metsästysvuonna 2018–2019 jahti toistettiin ja tällöin saalis oli 76 metsäkaurista sekä viisi valkohäntäpeuraa.

Metsästys on annettu toimeksiantona Lasse Heimolle, joka toimii metsästyksen vastuuhenkilönä.

