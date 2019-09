Krp tutkii 21-vuotiaan Milla Arosen katoamista henkirikoksena

Keskusrikospoliisi tutkii kesäkuussa kadonneen 21-vuotiaan somerolaisen Milla Arosen katoamista henkirikoksena. Krp:n ja Lounais-Suomen poliisilaitoksen tutkinnan perusteella Aronen ei ole kadonnut omasta tahdostaan. Tutkinnassa on tullut esille seikkoja, joiden perusteella on syytä epäillä Arosen joutuneen henkirikoksen uhriksi 8.–9. kesäkuuta.

Poliisin mukaan Arosesta ei ole saatu havaintoja lauantain 8. kesäkuuta jälkeen, jolloin hänet on nähty Someron keskustassa kotipihallaan. Arosesta tehtiin katoamisilmoitus 11. kesäkuuta.

Krp on edelleen kiinnostunut havainnoista, jotka liittyvät Milla Arosen liikkeisiin 7. kesäkuuta 2019 jälkeen. Aronen on noin 165 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Arosella on pitkät mustat hiukset ja tatuointeja. Katoamisajankohtana Aronen oli pukeutunut todennäköisesti tummiin vaatteisiin ja kenkiin, joissa on pinkkiä väriä.

Lisäksi poliisi pyytää katoamisviikonlopulta havaintoja Arosen käyttämästä autosta. Arosen auto on vuosimallin 2001 Volkswagen Golf, rekisterinumeroltaan KPJ-506.

Havaintoja pyydetään myös katoamisviikonlopulta Someron alueella liikkuneesta hopeisesta vuosimallin 2003 Volvo V70 -farmariautosta, jonka kyydissä Aronen on mahdollisesti katoamisajankohtana ollut.

Havaintoja voi toimittaa poliisille numeroon 050 456 4903 tai sähköpostitse rikosvihje.krp@poliisi.fi.