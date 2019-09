Lounaspaikka katseilta piilossa

Turussa on runsaasti lounaspaikkoja, joista osa sijaitsee yllättävissä paikoissa – jotkut vähän piilossakin. Yksi yllättäjistä on Lounaskahvila Kiito, joka sijaitsee Schenkerin tiloissa, Juhana Herttuan puistokadulla.

1970-luvulla valmistuneessa talossa on ollut ravintolatoimintaa alusta asti. Nykyinen yrittäjä Kaj Päiviö on paikan neljäs toimija.

– Tässä aloitti ensin kaksi vanhempaa rouvaa, jotka pitivät ravintolaa 1990-luvun lopulle asti. Sen jälkeen Amica pyöritti ravintolaa vuoden ja Turun ruokapalvelut kaksi vuotta. Aloitin itse vuonna 2002, Päiviö kertoo.

Riitta Salmi Lounaskahvila Kiidon kotiruokalounas sisältää lämpimän ruuan lisäksi salaatin, leivän, ruokajuoman sekä kahvin ja jälkkärin. Tarjolla on lisäksi keittolounas.

Päiviö aloitti ravintola-alan opinnot vuonna 1989, ja hänellä oli alusta asti ajatuksena perustaa oma ravintola. Päiviö valmistui Lemminkäisenkadun hotelli- ja ravintolalinjalta vuonna 1993, ja ehti työskennellä muutamassa ravintolassa, muun muassa kongressi- ja kylpylähotelli Caribiassa, ennen kuin eteen tuli tilaisuus panna pystyyn oma ravintola.

– Caribian ravintola oli hieno paikka työskennellä ja opin siellä paljon. Kun näihin tiloihin etsittiin uutta ravintoloitsijaa, päätin tarttua tilaisuuteen. Pyöritin kymmenen vuotta samaan aikaan myös Turun oikeustalon ravintolaa. Meiltä menee edelleen lounasta kahteen paikkaan, täytettyjä sämpylöitä yhteen ja lisäksi hoidamme cateringia. Apuna on niin vaimo, omat pojat, veli kuin välillä anoppikin.

Riitta Salmi Lounaskahvila Kiito hemmottelee lounastajia kotiruualla, joka valmistetaan alusta asti itse tuoreista raaka-aineista.

Lounaskahvila Kiito on talossa työskentelevien ihmisten henkilöstöravintola, mutta se on avoin kaikille ruokailijoille. Salissa on 50 asiakaspaikkaa, ja päivittäin lounaalla käy noin sata ruokailijaa. Heistä noin puolet tulee talon ulkopuolelta.

Arkisin tarjolla on noutopöydän kotiruokalounas, joka sisältää lämpimän ruuan salaattipöydän, leivän ja levitteen, ruokajuoman sekä kahvin ja jälkiruuan. Valittavana on myös keitto- tai salaattilounas.

– Kotiruoka on meidän juttumme. Valmistamme kaiken alusta asti itse ja käytämme lähialueen tuotteita.

Lounaskahvilassa on käytössä neljän viikon kiertävä lista. Ruuat tehdään Päiviön mukaan aina vähän eri tavalla ja sesongin raaka-aineet huomioiden, joten täysin samoja makuja tulee harvoin tarjolle. Torstai on aina hernekeitto- ja pannukakkupäivä, perjantaisin tarjolla on päivän pihvi tai kala.

Joka päivä tarjolla on myös jälkiruoka, joka voi olla esimerkiksi vanukas, kiisseli, puuro tai leivonnainen. Kesäisin tarjolla on myös jäätelöä.

– Kotonani on herukkapensaita ja omenapuita. Niiden sadosta leivotaan piirakoita.

Riitta Salmi Jälkiruuaksi suklaavanukasta kermavaahdolla.

Päiviö tunnustautuu kovaksi kalamieheksi, jonka haukisaalis päätyy ravintolan raaka-aineeksi.

– Kala on meidän juttumme. Kalaa, etenkin lohta menee tosi paljon. Se on kallista, mutta haluamme aina välillä hemmotella asiakkaitamme. Teemme hauesta myös pihvejä ja pyöryköitä.

Testipäivänä lounasasiakkaita hemmoteltiin oikein kunnolla. Tarjolla oli metsäsienikeittoa, kirjolohi-katkaraputagliatellea, ylikypsää häränfilettä ja rosmariiniperunoita. Jälkiruuaksi oli pehmeää suklaavanukasta kermavaahdolla.

Ruoka oli niin hyvää, että on sääli, että tuollaiset maut ja herkut ovat piilossa kaupungin laitamilla, henkilöstöravintolassa. Ja ensi kesänä Päiviön lounaat karkaavat turkulaisilta yhä kauemmas, kun ravintola muuttaa Schenkerin perässä Lietoon.

– Vähän haikeilla mielin siirrän ravintolan, kun olen toiminut näissä tiloissa pitkään. Mutta toisaalta pääsen ihan uusiin tiloihin, Päiviö sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.