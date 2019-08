Päällystystyöt haittaavat liikennettä Kustavissa ja Paimiossa ensi viikolla

Kustavintien päällystystyöt haittaavat liikennettä Kaitaisten ja Kustavin välillä ensi keskiviikosta reilun viikon ajan.

Tietä päällystetään päivä- ja ilta-aikaan noin kuuden kilometrin matkalla. Päällystettävä osuus on kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Työmaan kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Ely-keskus kehottaa tielläliikkujia varautumaan liikenteen hidastumiseen ja hetkelliseen pysäyttämiseen.

Päällystystyöt jatkuvat ensi viikolla Paimiossa maantiellä 110 Valkojan ja Maljamäen välillä sekä kantatiellä 52 Perttelin ja Someron välillä. Molemmilla kohteilla tie on päällystettävällä osuudella kaksikaistainen ja liikenne pysäytetään kummastakin suunnasta vuorotellen. Paikalla on liikenteenohjaus. Töitä tehdään päivä- ja ilta-aikaan, joten tielläliikkujien on syytä varautua viivästyksiin.

Nopeusrajoitukset palautetaan ennalleen vasta kun tiemerkinnät on maalattu eli noin viikko päällystystöiden jälkeen. Mahdollinen sade voi sotkea aikatauluja.