Paimiolainen Sanna Pasanen keilaa maailmanmestaruudesta

Paimiolainen Sanna Pasanen taistelee varhain lauantaiaamuna keilailun maailmanmestaruudesta Las Vegasissa. Välierissä Pasanen saa vastaansa Kolumbian Maria Rodriguezin. Toisessa parissa kohtaavat USA:n Danielle McEwan ja Singaporen Cherie Tan.

Mastersissa mitalit jaetaan kaikkien välieriin selviytyneiden kesken, joten neljän parhaan joukkoon selviytynyt Pasanen varmisti samalla Suomelle ensimmäisen naisten MM-mitalin kymmeneen vuoteen. Viimeksi mitaleille ylsi Krista Pöllänen, joka voitti pronssia niin ikään Las Vegasissa järjestetyissä MM-kilpailuissa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Aika sanaton olo on. En ehkä vieläkään tajua, mitä tuli tänään saavutettua, mutta tässä on vielä mitalipelit keilaamatta, mikä on aika hieno homma. Tänään koitin vain keskittyä omaan heittoon. En edes katsonut ympärilleni, enkä tiennyt, miten pisteet menevät. Yleisön reaktioista pystyi sitten aina asioita päättelemään, Pasanen kertoo Keilailuliiton tiedotteessa puolivälierien jälkeen.