Nauvolainen Sandra Bergqvist uuden saaristoasiain neuvottelukunnan puheenjohtajaksi

Valtioneuvosto on asettanut saaristoasiain neuvottelukunnan eduskunnan toimikauden ajaksi huolehtimaan saaristoalueiden kehittämisestä. Saaristolain mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on edistää saaristoalueiden kehitystä koskevien toimenpiteiden valmistelua ja niiden vaikutusten seurantaa.

Saaristoasiain neuvottelukunnassa ovat edustettuina kaikki eduskuntapuolueet. Puheenjohtajana toimii nauvolainen Rkp:n kansanedustaja Sandra Bergqvist.

– Neuvottelukunnan puheenjohtajuus antaa minulle hyvän mahdollisuuden tuoda esiin sellaisia kysymyksiä, jotka tiedän olevan tärkeitä saaristossa asuville ihmisille, Bergqvist toteaa maa- ja metsätalousministeriön tiedotteessa.

Neuvottelukunnan varapuheenjohtajana toimii kotkalainen, eläkkeellä oleva merenkulkuneuvos Raimo Kurki (sdp). Muita neuvottelukunnan jäseniä ovat Sirpa Koskinen (sdp), Vilhelm Junnila (ps), Jussi Wihonen (ps), Ilkka Kanerva (kok), Sari Multala (kok), Ari Torniainen (kesk), Helena Särkijärvi (vihr), Nina Söderlund (vas) ja Jere Riikonen (kd).

Timo Jakonen Saaristoasiain neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristopolitiikan toteutuksessa.

Ensimmäisenä neuvottelukunta saa työpöydälleen saaristokunta ja -osakunta asetuksen valmistelun sekä uuden saaristo-ohjelman laatimisen. Uuden saaristo-ohjelman myötä määritellään saaristopolitiikan toteutuksen suuntaviivat tulevalle neljälle vuodelle. Neuvottelukunnalla on keskeinen rooli saaristopolitiikan toteutuksessa.

– Saaristoasiain neuvottelukunnalla on tärkeä rooli vakiinnuttaa saaristopolitiikan asemaa osana aluekehittämisjärjestelmää, sekä muistuttaa ja tiedottaa ministeriöitä ja muita viranomaisia saariston erityistarpeista ja haasteista. Tärkeää on nostaa esille myös se, mikä rikkaus monimuotoinen saaristomme on niin siellä asuville kuin siellä kävijöille, Bergqvist sanoo.