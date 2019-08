Puljujärvi luopuu sosialidemokraattien piirin puheenjohtajuudesta

Kuusi vuotta Varsinais-Suomen Sosialidemokraattien piirin puheenjohtajana toiminut Vuokko Puljujärvi ei asetu enää ehdolle piirin syyskokouksessa Uudessakaupungissa.

– Olen sydämeltäni järjestötyöihminen. Järjestötyön suuri rikkaus ovat alueen puolueosastot, aktiivit ja lukuisat vapaaehtoiset toimijat. Kiertäessäni piirin aluetta olen kohdannut lukuisia aktiiveja ja kuntalaisia, kuunnellut heitä herkällä korvalla risujen ja ruusujen osalta. Saamani palautteen olen vienyt eteenpäin ja pyrkinyt kehittämään asioita paremmiksi. Kaikki ei kuitenkaan muutu hetkessä, eikä järjestö- tai poliittinen maailma ole tullut valmiiksi, Puljujärvi sanoo tiedotteessa.

– Kolme kautta on ollut antoisa näköalapaikka, on erilaisia verkostoja, yhteistyötä puoluejohdon, kansanedustajien ja muiden piirien puheenjohtajien kanssa. Vuosiin on mahtunut useat vaalit, kahdet eduskunta- ja eurovaalit, kuntavaalit sekä pari puoluekokousta. Näissä olen parhaan kykyni mukaan kipparoinut joukkuettani.

– Kevään eduskuntavaalituloksen perusteella piirillä on paremmat lähtökohdat toimintaan. Nyt on hyvä aika antaa tilaa uusille toimijoille, uusin ja tuorein ideoin kohti kesäkuun 2020 puoluekokousta ja kuntavaaleja 2021. Toivon, että puheenjohtajan paikalle asettuu ehdolle useita henkilöitä, erilaisin vahvuuksin.