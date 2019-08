Turkulaistutkija näki keltaisen linnun ja tajusi Amazonian tärkeyden – Hän sanoo, että jokainen palo voi olla ihmiskunnalle menetetty mahdollisuus

Amazonian sademetsässä on miljoonia lajeja, joista suuri osa on tieteelle tuntemattomia. Professori Ilari Sääksjärven mukaan me emme oikeasti tunne maailman suurinta sademetsää. Siksi jokainen poltettu sademetsälaikku on ihmiskunnalle menetetty mahdollisuus.