Motiivi-lehti: Turkulaisen toimintakeskuksen työntekijä sai asiakkaalta 900 tappouhkausta – "Rikosilmoitus oli raskas valinta"

Pitkäaikainen asiakas on lähettänyt turkulaisen Ravattulan toimintakeskuksen palveluesimiehelle Tiina Koskelle peräti 900 tappouhkausta. Asiakas on uhannut myös hänen lastensa henkeä.

Kosken piinasta kertoo Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) lehti Motiivi.

Tiina Kosken puhelimet ovat täynnä asiakkaan lähettämiä kuvia verisestä puukosta sekä viestejä. ”Tapan sut, hullu viillän sun kurkun auki, eikun vaan ampumaan tai viiltämään.”

Uhkailua on jatkunut kaksi vuotta, ja Koski on kääntynyt asiassa poliisin puoleen. Tapaus on menossa oikeuteen, ja Varsinais-Suomen käräjäoikeus on suostunut kuulemaan Koskea puhelinyhteyden välityksellä.

Lehdessä Koski kertoo, että rikosilmoituksen tekeminen kehitysvammaisesta oli raskas valinta. Hän koki, ettei työnantaja puuttunut asiaan riittävästi.

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin johtaja Seija Aaltonen myöntää Motiivi-lehdessä, että työnantaja on "jossain määrin keinoton", kun kyse on sosiaalisen median palveluista ja uusista viestintävälineistä.

– Itsemääräämislaki on niin vahva, että se asettaa aika tiukat ehdot sille, miten paljon kehitysvammaisen asiakkaan yhteydenpitoa voidaan rajoittaa, Aaltonen sanoo.