Tulli on saanut päätökseen esitutkinnan tapauksessa, jossa suomalaisen rahtialuksen virolaisen kapteenin epäillään tuoneen Saksasta Suomeen savukkeita ja alkoholia edelleen myytäväksi. Valmiste- ja arvonlisäveropetoksessa on hyödynnetty laillista alustoimitusmenettelyä. Savukkeita ja alkoholia on tuotu Saksasta kaikkiaan 48 eri kertaa, ja vältettyjen valmiste- ja arvonlisäverojen määrä on yhteensä noin 230 000 euroa. Tullin esitutkinnan mukaan miehistön kulutukseen aluksella on päätynyt noin 37 000 savuketta ja alkoholia ei ollenkaan.

Savukkeet ja alkoholi lastattiin aina Saksassa epäillyn pakettiautoon, joka oli rahtialuksessa. Aluksen saavuttua Suomeen epäilty ajoi pakettiauton ulos, toimitti salakuljetetut savukkeet ja alkoholit edelleen myytäväksi ja palasi alukselle.

Verohallinto katsoo savukkeiden ja alkoholin laittoman myynnin olleen Suomessa niin suurta, että sitä voi pitää liiketoiminnan harjoittamisena.

Tulli tutki samaa veropetostapausta jo vuosina 2014–2015. Tuolloin epäiltynä olevaan kapteeniin ei voitu kohdistaa esitutkintatoimenpiteitä, koska hän irtisanoi itsensä kapteenin tehtävästä ja poistui Suomesta. Vuonna 2017 epäilty vangittiin poissaolevana ja hänestä tehtiin eurooppalainen pidätysmääräys. Kesäkuussa 2019 epäilty otettiin kiinni Virossa, jonka jälkeen hänet luovutettiin virolaisen tuomioistuimen päätöksellä Suomeen vastaamaan törkeästä veropetoksesta.

Esitutkinnan mukaan rahtialuksen varustamo ei ole ollut osallisena törkeässä veropetoksessa. Varustamon erillisen ohjeen mukaan laivan kapteeni vastaa aluksen henkilökunnan savukkeiden ja alkoholin alustoimituksista. Henkilökunnan alkoholinkäyttö aluksella on kielletty.

Tapaus on edennyt syyteharkintaan, ja se käsitellään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Aluksen kapteeni on edelleen vangittuna.