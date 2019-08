Iäkäs muistisairas mies kadoksissa Länsikeskuksessa – havainnot pyydetään hätänumeroon

Turun Länsikeskuksen läheiseen metsikköön on kadonnut 81-vuotias muistisairas mies. Lounais-Suomen poliisi kertoo asiasta Twitterissä.

Mies katosi keskiviikkona puoli kahden aikaan iltapäivällä.

Kadonnut henkilö on noin 180 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan hoikka. Miehellä on yllään tummanharmaa kauluspaita, jossa on raitoja sekä tummansiniset housut ja mustat kengät, silmälasit sekä kuulolaitteet.

Havainnot kadonneesta pyydetään hätänumeroon 112.