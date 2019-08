Kaksitahoinen itsenäisyys

Professori Esko Antolan kolumni julkaistiin alun perin Turun Sanomissa 6.12.1994

Suvereenille valtiolle voidaan asettaa neljä kriteeriä. Valtio on suvereeni, jos sillä on pysyvä asujaimisto, rajojen avulla määritelty alue, toimiva ja toimintakykyinen hallitus sekä kyky ylläpitää suhteita muihin suvereeneihin. Kenelläkään ei voi olla epäselvää, etteikö Suomi täyttäisi näitä suvereenin valtion ehtoja.

Suomalaisia askarruttaa tänä itsenäisyyspäivänä erityisesti, mitä tarkoittaa suvereenisuuden ulottuvuutena kyky ylläpitää suhteita muihin valtioihin ja mitä seuraamuksia kehityksellä on. Kyky ylläpitää suhteita muihin suvereeneihin on viime vuosikymmeninä tullut entistä tärkeämmäksi. Sen merkitys huipentui EU- ratkaisussa.

Suvereenin valtion toimintakykyyn kuuluu kyky tulla toimeen muiden kanssa. Vastaavasti jokapäiväisessä elämässä rajojen merkitys on vähentynyt. Maailmaa ei enää voi tarkastella "meidän" ja "heidän" välisenä suhteena.

l

Muihin maihin suhteiden ylläpitäminen rajoittaa valtioiden liikkumavaraa väistämättä. Kansainväliset sopimukset ja normit samoin kuin jäsenyydet kansainvälisissä järjestöissä sitovat valtioita toisiinsa yhä tiiviimmin. Silti oikeus ja kyky tehdä sopimuksia on vain itsenäisille valtioille varattu oikeus. Valtiot luonnollisesti noudattavat tätä oikeuttaan edellytyksillä, jotka niiden lait ja poliittiset voimat asettavat.

Valtioiden ulkopolitiikka pyrkii varmentamaan kansakunnan tärkeinä pitämät edut ja tavoitteet muuttuvissa olosuhteissa korostamalla entistä enemmän kykyä sopeutua muutoksiin.

Sopeutuminen demokraattisissa valtioissa puolestaan tapahtuu aina kansallisten poliittisten ja yhteiskunnallisten voimien määrittelemissä rajoissa. On mahdotonta ajatella, että valtiollinen johto voisi käyttää suvereenin valtion oikeutta tehdä sopimuksia muiden valtioiden kanssa tai hyväksyä jäsenyyksiä kansainvälisissä järjestöissä ilman kotimaista suostumusta. Norjan kansanäänestys oli tästä hyvä esimerkki: innokkaasti unionin jäsenyyttä kannattanut hallitus joutui toteamaan, että kansalliset rajat tulivat tälle hankkeelle esteeksi.

l

Rajojen merkityksen väheneminen ja entistä tiiviimpi kanssakäyminen muiden valtioiden kanssa ovat monella tavalla saman asian kaksi puolta.

Kansainväliseen yhteistyöhön ja etenkin kansainvälisiin järjestöihin osallistuminen automaattisesti vähentää rajojen merkitystä. Fyysisten ja maantieteellisten rajojen ohetessa yhteiskunnat joutuvat tilanteeseen, jossa niiden on pakko ryhtyä pohtimaan omaa identiteettiään ja omia vahvuuksiaan uudella tavalla.

Tähän tilanteeseen Suomi joutuu EU:n jäsenenä. Suomen itsenäisyys on kaksitahoinen asia: se on itsenäistä suvereenin valtion osallistumista kansainväliseen yhteistyöhön pääosin Euroopan unionin kautta, mutta samalla se on suomalaisuuden ja suomalaisen identiteetin säilyttämistä. Uutta Suomea ei määritellä fyysisin rajoin, vaan kulttuurin ja kansallisen ominaislaadun kestokykynä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kukaan ei voi kieltää, etteikö integraatio muodostaisi haastetta suomalaisuudelle. Haaste ei kuitenkaan ole sama kuin uhka eikä haastetta voi torjua. Haaste on otettava vastaan. Suomalaisen yhteiskunnan on kyettävä terävöitymään ja luomaan mekanismeja, joiden avulla kykenemme vahvistamaan tärkeinä pitämiämme asioita sekä suomalaisessa yhteiskunnassa että siinä eurooppalaisessa yhteisössä, jonka osaksi olemme tulossa. Kun rajat eivät suomalaista elämänmuotoa suojaa, on omia vahvuuksiamme edelleen vahvistettava.

l

Tämä on suuri haaste suomalaiselle yhteiskunnalle, sillä suomalaiset ja heidän järjestönsä joutuvat toimimaan paljon oma-aloitteisemmin ja itsenäisemmin kuin mihin olemme tottuneet. Valtiovalta ja virallinen Suomi ei enää kykene hoitamaan asioita suomalaisten puolesta kuten ennen.

Luulen, että lähivuosien suuri itsenäisyystaistelu tullaan käymään suomalaisen kansalaisyhteiskunnan piirissä, jonka on nykyistä paljon avoimemmin ja itsenäisemmin ryhdyttävä toimimaan perusarvojensa puolesta.

En tarkoita tällä vihamielistä suhtautumista ulkomaalaisiin tai vieraisiin kulttuureihin. Tarkoitan sitä, että suomalaisten on ensiksi kyettävä hahmottamaan toimintamme painopisteet ja sitten ryhdyttävä ponnella niitä edistämään.

l

Tämä merkitsee suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteen, kansalaisten ja heidän järjestöjensä, aktivoitumista myös yli madaltuneiden rajojen. Suomalaisen yhteiskunnan arvoja edistetään sekä Suomessa että Euroopassa.

Tämä ei koske vain vapaata kansalaistoimintaa. Hyvin tärkeä taso ovat myös alueet. Suomessakin on toistettu loputtomasti alueiden Euroopan käsitettä, mutta kovin vähän on sille kyetty luomaan sisältöä.

Ongelmana on, että meillä ei kerta kaikkiaan ole sellaista luonnollisesti syntynyttä edustavaa aluerakennetta, joka voisi luontevasti poimia kontaktinsa muualta Euroopasta. Hallintojen kautta tämä luonnollisesti käy päinsä. Mutta paljon enemmän olisi tehtävää omien kulttuurialueidemme ja eurooppalaisten kulttuurialueiden välisten suhteiden tiivistämiseksi.

Luulen, että itsenäisen Suomen voimistamisessa näillä suorilla yhteyksillä "luonnollisiin" kumppaneihin olisi suuri merkitys. Ne vahvistaisivat omaa identiteettiämme ja samalla osoittaisivat että kykenemme täysin vertailtavissa oleviin saavutuksiin Euroopan muiden alueiden kanssa.

Esko Antola

Turun Eurooppa-foorumin ohjelmistoon kuuluu Esko Antola -luento, jossa pääpuhujana on professori Helen Wallace.