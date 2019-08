Puheenjohtajuus teki Suomesta EU:n täysjäsenen

Professori Esko Antolan aliokirjoitus julkaistiin alun perin Turun Sanomissa 31.12.1999 Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajuuden pääteeksi.

Suomen puheenjohtajuuskauden kestävin merkitys oli sen vaikutus isäntämaahan itseensä EU:n jäsenvaltiona. Suomi sosiaalistui EU:n jäseneksi ja oppi itse EU:sta paljon sellaista, joka aukenee jäsenvaltiolle vasta, kun se on hoitanut vetovastuunsa.

Suurena kansallisena projektina puheenjohtajuus antoi myös mahdollisuuden käsitellä Euroopan kysymyksiä laajamittaisesti julkisuudessa ensimmäisen kerran sitten kansanäänestyskeskustelun. EU:n asiat tulivat varmasti tutuiksi sille, joka halusi niihin perehtyä.

Olisi kohtuutonta arvioida puheenjohtajuuskauden merkitystä vain sen konkreettisten saavutusten kautta. Puheenjohtajan oman panoksen eritteleminen tapahtumien virrasta on kovin vaikeaa.

Puheenjohtajamaa voi laatia itselleen kuinka kunnianhimoisen esityslistan tahansa, mutta sen läpivieminen ei ole sen omassa vallassa. Puheenjohtaja voi edistää omia ideoitaan valmisteluvaiheessa, mutta kovin vähän itse puheenjohtajuuskaudella. Maailman tapahtumat EU:ssa ja sen ulkopuolella muokkaavat sekä asialistaa että muiden jäsenvaltioiden painotuksia. Onnistunut puheenjohtajuus merkitsee ennen muuta kykyä edistää yhteistä asiaa, ei omaa etua.

Onnistumista tai epäonnistumista on myös tarpeetonta mitata näkyvyytenä kansainvälisessä lehdistössä tai sekunteina kansainvälisillä televisioasemilla. Lopultakin vasta tulevaisuus kertoo, mitkä asiat jäävät muistiin. Esimerkiksi suomalaisissa arvioissa historialliseksi luonnehdittu Tshetshenia-kannanotto Helsingin huippukokouksessa näyttäytyy jo nyt jokseenkin vähän dramaattisena episodina EU:n ja Venäjän suhteissa.

Sosiaalistuminen laajalla rintamalla

Sosiaalistumisprosessina puheenjohtajuus onnistui hyvin. Sadat ellei suorastaan tuhannet suomalaiset viranomaiset olivat kytkettyinä tähän tehtävään.

Mukana oli paikallisella tasolla ja maakunnissa suuri joukko viranomaisia, jotka eivät normaaleissa askareissaan olisi uhranneet aikaansa ja työpanostaan EU-asioiden hoitamiselle. Nyt he kilpailivat saadakseen EU-kokouksia paikkakunnilleen.

Vaikka mielenkiinto useimpia näitä tilaisuuksia kohtaan oli vähäinen, paikkakunnat virittyivät osaksi kansallista projektia. Suomalaiset virkamiehet vetivät EU:n työryhmiä Brysselissä ja Luxemburgissa ja koordinoivat EU:n toimia ympäri maailmaa.

Suomalaisille on EU-jäsenmaiden joukossa luultavasti poikkeuksellisen tärkeätä saada ottaa vastaan vieraiden kehuja asioiden hoidosta. Suomalaiset kokevat tulleensa hyviksi eurooppalaisiksi hoidettuaan muidenkin mielestä hyvin yhteiset asiat. Tämä on syrjässä, sekä maantieteellisesti että henkisesti, eläneelle kansakunnalle tärkeä asia. Me olimme hyviä hoitamaan kylmän sodan aikana roolimme puolueettomana hyvien palvelusten tarjoajana, nyt me olemme tunnustetusti päteviä viemään eteenpäin Euroopan yhteisiä asioita.

Sosiaalistumiseen liittyy myös epävirallisiin ja virallisiin ministerikokouksiin ja huippukokouksiin liittyvä tiedotusvälineille järjestetty "photo opportunity", perhekuvan ottamisen mahdollisuus. "Photo opportunity" antaa mahdollisuuden omille ministereille näyttäytyä eurooppalaisina johtajina ja vielä mieluusti omassa vaalipiirissä.

Ennätysmäärä ministeritapaamisia

Ulkoministeriön ylläpitämän puheenjohtajuus internet-sivun perusteella viiden kuukauden aikana Suomessa järjestettiin 17 eri alojen ministereiden epävirallista kokousta, tapaamista tai konferenssia. Niiden lisäksi järjestettiin Suomen ulkopuolella seitsemän tapaamista ministereiden kesken.

Brysselissä tai Luxemburgissa virallisia ministerineuvoston kokouksia oli 42 kappaletta. Tämä nostaa Suomen puheenjohtajuuskaudella järjestettyjen ministeritason eri asteisten tapaamisten määrän niin huikeaksi kuin 66:een.

Tämä lienee ennätys ministeritason kokousten määrässä yhden puheenjohtajuuskauden aikana. Vertailumahdollisuutta tosin ei ole, koska mikään muu puheenjohtajamaa ei koskaan ole näin avoimesti tiedottanut puheenjohtajuuden ohjelmasta kuin Suomi.

Ministeriöiden halulle järjestää oman alan ministeritapaamisia Suomessa suhtauduttiin huvittuneesti ja osin kiusaantuneestikin, sekä kotimaassa että muissa jäsenmaissa. On syytä epäillä, veivätkö esimerkiksi Kuopiossa järjestetty asuntoasioiden ministereiden kokous tai Savonlinnassa järjestetty kulttuuriministereiden kokous paljonkaan Euroopan asiaa eteenpäin.

Epävirallisiin kokouksiin ei tahtonut löytyä ministereitä kaikista jäsenmaista ja niihin liittyneet kielijupakat toivat alkuvaiheissaan enemmänkin kiusallista kuin myönteistä huomiota. Mutta ne antoivat perhekuva-mahdollisuuden ja toivat EU:n paikalliselle tasolle. Kyllä ne sosiaalistumisen näkökulmasta kannatti järjestää.

Lienevätkö syksyn kokemukset olleet pontimena kuitenkin sille, että Helsingin huippukokoukselle esittämässään raportissa neuvoston työn järkeistämiseksi ja tehostamiseksi Suomi esitti epävirallisten ministerikokousten määrän rajoittamista viiteen puheenjohtajuuskautta kohden.

Suomi turvasi osaltaan EU:n jatkuvuuden

Etukäteen arvioitua tärkeimmäksi sosiaalistumisen ulottuvuudeksi nousi se, että Suomi puhui muun maailman suuntaan EU:n nimissä.

Koin tämän ulottuvuuden henkilökohtaisesti, kun puheenjohtajuuskauden ohjelman osana pidin 15 esitelmää Yhdysvalloissa ja Kanadassa EU:n tulevaisuudesta. Kuulijat olivat erittäin kiinnostuneita EU:sta ja sen roolista kansainvälisenä voimatekijänä, mutta eivät erityisesti suomalaisista näkemyksistä. Suomi oli kuusi kuukautta Euroopan ulkopuolella yhtä kuin EU.

Puheenjohtajuuden merkittävimpiä vaikutuksia tulee olemaan, että ainakin asiaa tuntevissa piireissä Suomi osataan sijoittaa sinne, mihin se kuuluukin, osaksi Euroopan unionia.

EU:n nimissä puhumisesta Suomi selviytyi oivallisesti. Etukäteisepäilyistä huolimatta EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka toimi kuten se on aina toiminut: tuotti julkilausumia ja kannanottoja Balkanilta Itä-Timoriin.

Yhteinen kanta löytyi kun sitä tarvittiin. Ja tarvittiinhan sitä. Puheenjohtaja antoi EU:n nimissä 51 julistusta ja lausumaa yhteisen ulkopolitiikan asioissa. Puheenjohtajuuskaudella EU teki myös joukon muita ulkopoliittisia päätöksiä. Saksa omalla kaudellaan antoi nimissään 41 julistusta ja lausumaa.

Suomen puheenjohdolla EU ei siis ainakaan kääntynyt sisään päin. Tämä kuvaa sitä, että Suomi selviytyi hyvin puheenjohtajan tärkeimmästä tehtävästä: unionin toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta.

Pysyviä saavutuksiakin toki liittyy puheenjohtajuuskauteen. Sellainen on varmasti päätös unionin laajenemisprosessin tulevaisuudesta ja etenkin Turkin kutsumisesta tähän prosessiin.

Tampereen nimi jää moniksi vuosiksi EU-kieleen sen takia, että sisäisen turvallisuuden kysymysten monimutkaista vyyhtiä alettiin selvittää juuri Tampereella. Ja toisaalta, kuka muistaa vuoden kuluttua, että veropakettia ei sittenkään saatu työnnettyä eteenpäin eikä pohjoisesta ulottuvuudesta päästy konkretiaan.

Yksi asia nousee kuitenkin muiden yläpuolelle. Suomen puheenjohtajuus ja Helsingin huippukokous jäävät elämään puolustuspolitiikan kehittämisessä tapahtuneen läpimurron ansiosta.

EU kehittyy yleensä pienin askelin, mutta tätä kehitystä ryydittävät suuret läpimurrot. Arvelen, että puolustuspolitiikan hahmottamisen läpimurto tapahtui Suomen puheenjohtajuuskaudella ja että Helsingin päätöksiin tullaan viittaamaan vielä vuosien päästä.

Esko Antola

Turun Eurooppa-foorumin ohjelmistoon kuuluu Esko Antola -luento, jossa pääpuhujana on professori Helen Wallace.