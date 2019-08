Yhtenäinen kansa voi menestyä Euroopan unionissa

Professori Esko Antolan aliokirjoitus julkaistiin alun perin Turun Sanomissa 18.10.1994 kaksi päivää EU-kansanäänestyksen jälkeen.

Suomi EU:n jäsenenä ei näkyvästi poikkea siitä Suomesta, jonka kansa juuri on neuvonut eduskuntaa hyväksymään liittymissopimuksen. Suurta dramatiikkaa on turha odottaa. Uudenlaista kansallista keskustelua ja linjanvetoa kuitenkin tarvitaan, jotta Suomi uudessa asemassaan voisi saada irti kaiken hyödyn, mitä jäsenyydestä on saatavana ja jotta Suomi myös voisi minimoida ne pulmat, joita liittyminen tuo tullessaan.

Unionin tasolla Suomen on määriteltävä lähtökohtansa, tavoitteensa, painopisteensä, luotava kansalliset järjestelyt toiminnalle sekä mietittävä kumppaneitaan.

Tärkein lähtökohta on, että Suomen tulevan roolin täytyy perustua olemassaoleville vahvuuksille. Suomella ei ole harjoitteluaikaa eikä varaa etsiä uusia vahvuuksia itsestään, vaan linjaukset on perustettava niille asioille, joissa olemme vahvoja.

Suomen strategian tulee perustua vahvuuksiin, joihin liittyy myös näyttöä osaamisesta. Suomi on pieni jäsenmaa, jonka identiteetti Euroopassa perustuu puolueettomuuspolitiikkaan ja sen seurauksena muotoutuneihin rooleihin ja osaamiseen.

Suomella on myös rajallinen taloudellinen potentiaali ja osaaminen, jota unionin jäsenyys ei automaattisesti mihinkään laajenna. Meillä on yhteiskunnassa vahvuustekijöitä kuten eräiltä osin toimiva hyvinvointijärjestelmä ja tasa-arvopolitiikka.

Suomessa on myös pienen yhteiskunnan vahvuuksia. Vahvuudet on unionin jäsenyydessä kanavoitava vaikuttamiseksi.

Kansalliset tavoitteet määriteltävä

Vahvuuksien pohjalle on löydettävä kansalliset tavoitteet. Suomen tavoitteista tärkeimmät liittyvät unionin asemaan Euroopan muutoksessa.

Tärkein motiivi Suomen jäsenyydelle on ollut hankkia sanansijaa päätöksenteossa ja erityisesti siinä päätöksenteossa, jolla unioni vaikuttaa lähiympäristöönsä. Integraatiota on motivoitu paitsi hyvinvoinnin luomisella myös rauhan ja vakaan kehityksen toiveilla.

Suomen intressissä jo maantieteellisen asemansakin takia on vaikuttaa siihen, että unioni tekee meidän ja lähiympäristömme kehityksen kannalta päätöksiä, jotka edistävät Suomen etuja koskevat ne sitten taloudellisen tai poliittisen vakavuuden lisäämistä.

Tavoitteessa on hyvät mahdollisuudet onnistua. Tähän on olemassa kaksikin perustetta. EU:n piirissä vallitsee käsitys, että Suomella on erityisosaamista ja erityisintressejä Koillis-Euroopan ongelmien käsittelyssä. Osaltaan nämä odotukset saattavat olla epärealistisia. Suomessa ei lopultakaan ole sellaista erityisosaamista Venäjän tilanteen arvioinnissa, jota unionin piirissä ei olisi.

Sen sijaan alueellisen yhteistyön liikkeelle saamisessa Itämeren itäosissa Suomella on suuri merkitys. Suomi on tottunut toimimaan yhteistyössä tällä alueella ja meillä on luultavasti mahdollisuuksia tarjota realistisia ehdotuksia oman lähiympäristömme kehittämisessä.

Toinen hyvä lähtökohta perustuu pienen ja puolueettoman maan hankkimaan taitoon sovitella ja luoda kompromisseja. Kun kuudentoista maan instituutiossa pyrkimys kompromisseihin ja yksimielisiin päätöksiin on suuri, on Suomen kokemuksella, vaikkakin menneestä maailmasta, erinomaisen suuri kysyntä. Unionin päätöksenteossa mieluummin haetaan sopua kuin äänestetään.

Toiminnalliset lähiajan painopisteet

Toiminnalliset painopisteet on määriteltävä tavoitteiden perusteella. Lähialueiden vakaan kehityksen ollessa Suomen keskeinen tavoite unionissa toiminnallisiin painopisteisiin luonnostaan kuuluu vaikuttaa unionin idänpolitiikkaan ja erityisesti unionin ja Venäjän suhteisiin. Tämän tulisi olla painopiste numero yksi.

Toinen lähiajan painopiste on vaikuttaa niihin sopimuksessa siirtymäkauden järjestelyitä sisältäviin kohtiin, joissa on kyse olemassaolevista normitasoista. Sopimuksessa on kohtia, joissa Suomi saa säilyttää paremmat norminsa kunnes on katsottu, voidaanko unionin tasoa tuoda lähemmäs Suomen tasoa.

Näissä asioissa on panostettava siihen, että unioni lähestyy Suomen tasoa eikä päinvastoin. Tämä koskee yleensäkin asioita, joissa on kyse Suomen ja unionin normitasojen erosta Suomen hyväksi tällä hetkellä.

Painopisteisiin tulee sisällyttää luonnollisesti aktiivinen toiminta niillä vahvuusalueilla, jotka ensimmäisessä vaiheessa tulevat määritellyiksi vitaaleiksi kansallisiksi vahvuuksiksi. Tällainen asia on esimerkiksi metsäpolitiikka, joka unionista kokonaan puuttuu.

Painopisteeksi on niin ikään syytä ottaa aktiivinen valmistautuminen hallitustenvälisiin neuvotteluihin, joiden kuluessa unionin päätöksentekorakenne ja toimintafilosofia pannaan uuteen uskoon.

Kansallisen valmiuden parantaminen

Kansallisen valmiuden keskeinen tavoite on yhdistää kyllä ja ei -osapuolet. Tämän toiminnan tulisi jo olla täydessä käynnissä. Vain keskeisiltä päämääriltään yhtenäinen kansa voi tavoitella menestystä Euroopan unionissa.

Suomen jäsenyys näkyy sekä kotikentällä että toiminnassa unionin jäsenenä. Ongelmallisinta tulee olemaan näiden kahden tason kytkeminen yhdeksi kokonaisuudeksi, Eurooppa-politiikaksi. Onnistunut kytkentä nimittäin on välttämätön edellytys menestykselliselle toiminnalle unionin jäsenenä.

Unionin tason ja kansallisen tason kytkennöissä avainasemassa ovat etujärjestöt, virkamieskunta ja puolueet. Etujärjestöjen tulee voimakkaasti panostaa siihen, että suomalaisten ääni kanavoituu niin monta kanavaa myöten kuin mahdollista unionin tason valmisteluun ja päätöksentekoon.

Puolueiden ja eritoten myöhemmin valittavien Euroopan parlamentin jäsenten rooli kansalaisten ja unionin välisten linkkien luomiseksi on tärkeätä sen varmistamiseksi, että suomalaiset oppisivat alusta alkaen näkemään unionin päätökset hyväksyttävinä.

Byrokratian asema on ehkä kaikkein ongelmallisin. Virkamieskunta nousee euro-Suomessa keskeiseen asemaan. Se osallistuu asioiden valmisteluun unionissa, se tekee samaa työtä kansallisissa ministeriöissä, se toimii asiantuntijana eduskunnassa ja lopulta osallistuu päätösten toimeenpanoon.

Euroopan asioiden piirissä toimiva virkamieskunta on kansanvallan kannalta potentiaalinen ongelmakohta: se ei saa irtaantua valtioelimistä omaksi maailmakseen ja siltä tulee edellyttää suurta avoimuutta.

Kumppaneiden valinta ei ole linjakysymys

Suomalaisessa keskustelussa on yleensä lähdetty siitä, että kumppaneiden valinta on tärkeä asia menestykselliselle toiminnalle. Se on kuitenkin viiden listalla viimeisenä. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomen ei kannata asettautua unionin toimintaan minkään selvän ja ennakolta määritellyn maaryhmän kautta.

Pohjoismainen viitekehys saattaa olla hyvä, mutta sen arvo näkyy vasta, kun tavoitteet on asetettu.

Yhtä lailla kumppaneiksi sopivat esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioissa sekä hallitustenvälisen konferenssin kysymyksissä muut pienet jäsenmaat.

Kumppaneiden valinta on ennen muuta taktinen kysymys, eikä sitä kannata sementoida linjakysymykseksi.

Esko Antola

