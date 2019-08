Suomalaisia kannustettiin syömään jäkälää sadan vuoden ajan – edes Lönnrotin kannustus ei auttanut

Fakta

Nälkävuodet

Suomessa koettiin 1800-luvun lopulle saakka toistuvia katovuosia, joiden seurauksena leipävilja loppui kauan ennen seuraavaa satoa. Nälkävuodet 1867–1868 surmasivat suomalaisia suhteellisesti enemmän kuin 1900-luvun sodat. Vuonna 1868 suomalaisista menehtyi kahdeksan prosenttia. Hätäravintona käytettiin esimerkiksi pettuleipää, joka on tehdään männyn jälsi- ja nilakerroksista.

Lähde: ennenjanyt.net

Jäkälän paluu: Jäkälävalistus ja tekstien uudelleenkäyttö historiallisen tutkimusteeman jäsentäjänä

Tutkimus toteutettiin Suomen Akatemian Digitaalisten ihmistieteiden ohjelmaan kuuluvassa hankkeessa Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland. Ennen tekijänoikeuslakia sanoma- ja aikakauslehdet saattoivat vapaasti kopioida tekstejä toisiltaan, ja näin ne myös tekivät. Tutkimuksessa, joka kattoi vuodet 1771–1920, tutkittiin tietokoneavusteisesti tekstien uudelleenkäyttöä lehdistössä. Hankkeessa löydettiin 13,8 miljoonaa kopioitua tekstiä.