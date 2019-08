Haihuntiellä luvassa viemäri- ja vesijohtotöitä – joukkoliikenne poikkeusreitille

Turussa tehdään viemäri- ja vesijohtotöitä torstaista 29. elokuuta perjantai-iltapäivään 30. elokuuta saakka Haihuntien ja Asematien risteysalueella.

Töiden takia ajokaista joudutaan sulkemaan. Lisäksi Haihuntieltä kääntyminen vasemmalle Asematielle on kielletty. Raskas liikenne kiertää töiden ajan Ulkopellontien ja Meripihkakujan kautta. Paikalla on liikenneopasteet, ja lisäksi työkoneita liikkuu muun liikenteen seassa. Joukkoliikenne kulkee myös poikkeusreittiä eli linjojen 22M ja 22X Rauhakylään jatkavat vuorot ajetaan poikkeusreittiä 28. elokuuta kello 11 ja 29. elokuuta kello 16 välillä. Poikkeusreitti suunnassa Rauhakylä kulkee reittiä Haihuntie – Meripihkankuja – Ulkopellontie – Asematie jne. Puutorin suuntaan reitti on päinvastainen.