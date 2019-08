TS/Lennart Holmberg

Asunnottomuus on etsivien nuorisotyöntekijöiden Jael Silanderin (vas.) ja Iina Kelan asiakkaiden ongelmista vakavuusasteeltaan ykkönen. ”Etsivät” auttavat ja neuvovat, mutta asuntotilanne Turussa on vaikea – erityisesti jos hakijalla on taustallaan talousvaikeuksia.