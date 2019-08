Turun yliopisto korkeatasoisen NOT-teleskoopin omistajaksi

Turun yliopisto

Turun yliopiston fysiikan ja tähtitieteen laitoksella toimiva Tuorlan observatorio on tähtitieteilijöiden keskuudessa tunnettu erittäin tarkoista instrumenteistaan. Uusi Dipol-UF-polarimetri on suunniteltu ja rakennettu Turun yliopiston tutkimusryhmän johdolla yhteistyössä saksalaisen Leibniz Institute for Solar Physicsin kanssa. KuvassaDipol-UF-polarimetri asennettuna NOT-teleskooppiin.