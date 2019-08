Jehovan todistajien valtakunnansalin sytyttäjä kertoo motiivikseen jäsenen pahat puheet

Varsinais-Suomen käräjäoikeus määräsi vangittavaksi perjantain vastaisena yönä Pöytyän Yläneellä Jehovan todistajien valtakunnansalin tuleen sytyttäneen miehen. Miestä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeän tuhotyön yrityksestä. Loimaan seudulta kotoisin oleva keski-ikäinen epäilty on kertonut teon motiiviksi sen, että seurakunnan jäsen on puhunut hänestä pahaa ja levitellyt perättömiä tietoja. Epäilty on aiemmin vainonnut seurakunnan jäsentä ja häntä epäillään myös jäsenen pahoinpitelystä.

Epäilty on itse eronnut seurakunnan toiminnasta joitakin vuosia sitten. Epäillyn mukaan palon sytyttäminen ei liittynyt seurakuntaan eikä sen toimintaan, vain ainoastaan yksittäiseen seurakunnan jäseneen.

Poliisi pääsi epäillyn jäljille, kun pahoinpitelyn uhriksi joutunut seurakunnan jäsen otti yhteyttä. Epäilty myönsi teon sekä kertoi yksityiskohtaisesti, miten teko oli tehty. Epäilty oli käyttänyt rakennuksen sytyttämiseen palavaa nestettä. Rakennus tuhoutui palossa korjauskelvottomaksi. Palosta aiheutuneet taloudelliset vahingot ovat Jehovan todistajien mukaan noin 150 000 euron luokkaa.

