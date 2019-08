Turun kaupunginvaltuutettu Laura Rantanen (vihr) on tänään jättänyt valtuustoaloitteen koskien vakavaa resurssipulaa Turun mielenterveyspalveluissa.

Rantanen toteaa tiedonhankintansa perusteella aloitteessaan, että tällä hetkellä Turun mielialatyöryhmässä on jonossa 566 ihmistä, joilla ei ole joko mitään hoitosuhdetta tai joilla ei ole lääkäriä.

Koska jonoon tulee jatkuvasti uusia ihmisiä, nykyisellä työvoimalla jonoja ei pystytä purkamaan, Rantanen perustelee.

Rantasen mukaan tilanne on se, että kahdeksastatoista lääkäristä on tällä hetkellä käytössä kahdeksan täysipäiväisen lääkärin työpanos purkamaan jonoa, jossa ihmiset odottavat pääsevänsä tapaamaan lääkäriä. Hänen mukaansa virat on saatava nykyistä korkeammalla täyttöasteella täytettyä vuoden loppuun mennessä. Jos työryhmän kokoa ei saada pian kuntoon, Rantasen mukaan kaupungin on ostettava palvelut yksityiseltä palveluntarjoajalta.

Turun mielialatyöryhmässä hoidetaan esimerkiksi masennuksesta, ahdistuksesta tai paniikkihäiriöistä kärsiviä, ja Rantasen mukaan hinta siitä, että apua ei anneta ajoissa, voi olla kova. Hän vaatii aloitteessaan, että Turku hoitaa mielialatyöryhmän henkilöstöresurssit kuntoon vielä tämän vuoden aikana.