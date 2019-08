Kolumni: Eriarvoinen koulutie

Koulun aloitus on jännittävää. Tänä vuonna syyslukukauden käynnistymistä odotettiin monissa turkulaisperheissä erityisen jännittyneinä, sillä kaikille ei ollut selvää, missä tiloissa lukuvuosi alkaa.

Puolalan koulun Sepänkadun väistötilojen kunto on herättänyt paljon keskustelua ja huolta. Home- ja mikrobilöydökset sekä huono sisäilma sai osan lapsista lakkoilemaan ja jäämään ensimmäisellä viikolla kotiin. Kaikki eivät ole vieläkään palanneet, ja osa on vaihtamassa koulua. Ei mikään ihanteellinen tilanne.

Vierailin lukukauden alussa Hirvensalon uudessa Syvälahden koulussa, jossa pinnat kiiltävät uutuuttaan: on puhdasta, värikästä, raikasta ja viihtyisää. Koulussa ei opiskella erillisissä luokissa vaan koulu on jaettu erilaisiin monitoimitiloihin, joita käytetään luovasti ryhmiä ja luokkia yhdistäen. Omien pulpettien sijaan jokaisella on laatikko tavaroiden säilytystä varten. Pulpetin ääressä istumisen sijaan paikkaa vaihdetaan koulupäivän aikana: on seisomapaikkoja, säädettäviä ja pyöriviä tuoleja, akustisia loosseja ja amfiteatterimaisia korokkeita ja katsomoja.

Näiden ääripäiden valossa on selvää, että turkulaiset koululaiset ovat hyvin eriarvoisessa asemassa. Toimivilla ja viihtyisillä tiloilla ja ympäristöllä on iso merkitys niin oppilaille kuin koulun henkilökunnalle. Ensisijaisen tärkeää olisi, että kaikki saisivat opiskella ja työskennellä terveellisissä tiloissa. Huonon sisäilman sairastuttamat lapset ja aikuiset tulevat pitkällä juoksulla yhteiskunnalle kalliiksi, puhumattakaan siitä, kuinka raskasta jatkuva sairastelu on ihmisille itselleen ja hänen lähipiirilleen.

Hyvä, toimiva ja viihtyisä tila ei kuitenkaan tarkoita sitä, että uusi olisi eittämättä vanhaa parempi. Vanhassa koulussa voi olla esimerkiksi tunnelmaa, mitä ei uuteen tilaan saada millään konstilla luotua. Osalle oppilaista ja opettajista myös vanhat tavat, kuten luokissa tapahtuva opetus, sopii paremmin kuin muuttuvan työelämän tarpeisiin vastaavat monitoimitilat.

Kun kerroin omille lapsilleni Syvälahden koulun hienoista pinnoista ja kalusteista, yhtä Turun vanhinta koulua käyvä nelosluokkalainen totesi, että vanha tuntuu hänestä paljon kivammalta. Vanhalla koululla kun on historiaa ja tunnelmaa.

Anu Välilä

Kirjoittaja on toimittaja.