Kaarinalainen Sari Pirttimäki loihtii esiintymisasuja silkkikukista ja palapelinpaloista

Ajoneuvoasentaja, vaatetusartesaani, sisustaja ja lähihoitaja. Kaarinalaisella Sari Pirttimäellä on monta ammattia. Myös leipänsä hän hankkii tällä hetkellä kahdesta eri päivätyöstä: hän on sekä ompelija omassa yrityksessään, jossa ompelee pääasiassa esiintymisasuja dragartisti Marko Vainiolle, minkä lisäksi hän tekee sijaisuuksia päiväkodissa.

– Kun ompelijan työ niin täysin yksinäistä hommaa, niin haluan olla lisäksi sosiaalisessa työssä lasten parissa, hän kertoo.

Divet show by Marko Vainion puvustushommia Pirttimäki on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan. Koska puvustamisessa on nyt siis kymmenvuotisjuhlavuosi, hän päätti pitää tekemistään puvuista näyttelyn, joka avautuu 2. syyskuuta Kaarina-taloon. Esillä tulee olemaan 23–25 eri esiintymisasua.

– Olen tehnyt kaikkiaan varmasti satoja asuja, mutta esille tulee ne kaikkein näyttävimmät. Ne ovat usein niitä koko show´n avausasuja, jotka saattavat olla Markon päällä vain muutaman minuutin ajan. On kiva, että nyt niitä pääsee sitten lähemmin myös katselemaan, Pirttimäki kuvaa.

Jori Liimatainen Pirttimäen tekemiä esiintymisasuja on Kaarina-talossa esillä syyskuun ajan.

Drag show´n puvustaja Pirttimäestä tuli alun perin sattuman kautta.

– Olin Kaarinan Kierrätyskeskuksessa ompelijana töissä. Sitten näin Molin sivuilla ilmoituksen, jossa haettiin freelance-ompelijaa Marko Vainion drag show´hun. Hain sinne ja kysyin, että onnistuuko, että laskutan kierrätyskeskuksen kautta. Vuosi sitten perustin vasta oman yrityksen, Pirttimäki kertoo.

Nyt oman yrityksensä kautta Pirttimäki paitsi ompelee Vainiolle esiintymisasuja, hän ompelee myös lastenvaatteita. Niitä hän on myynyt sekä verkkokaupassa että eräässä Askaisilla sijaitsevassa putiikissa.

– Lastenvaatteissa minua inspiroivat kauniit kuosit. En aina edes tiedä, mitä aloitan tekemään, ompelen vain kuosit edellä. Omalle tyttärelleni en ole aikoinaan ommellut vaatteita, mutta ehkä se lastenvaatteiden ompelu tuli sitten tuon päiväkotimaailman kautta, Pirttimäki pohtii.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lapset ovat Pirttimäen sydäntä lähellä muutenkin.

– Tykkään touhuta lasten kanssa ja välillä minulle sanotaan, että olen iso lapsi itsekin. Mutta mummoni jo aikoinaan aina sanoi, että kun pitää lapsen aina sydämessään, niin pysyy itse onnellisena, Pirttimäki sanoo.

Pirttimäki kertoo, että drag-show´n esiintymisasujen ompelu ei aina ole aivan perinteistä käsityön tekemistä. Materiaalina kun käytetään usein paljon muutakin kuin kangasta – esimerkiksi niittejä, kanaverkkoa tai rautalankaa.

– Vaikka en ole autoasentajan töitä tehnyt kuin hetken automaalaamossa, niin kyllä tässäkin työssä on siitä hyötyä, että pysyy työkalut kädessä, Pirttimäki nauraa.

Usein puvut tehdään tarkkojen mallien mukaan, jos ne tulevat jollekin Vainion esittämälle roolihahmolle.

– Esimerkiksi Kaija Koon hapsunahkatakki, Celine Dionin paljetti-iltapuku tai Lady Gagan vessanpönttöasu, Pirttimäki kuvaa.

Välillä taas Pirttimäki saa pukuihin vapaammat kädet ja toteutuksella voi revitellä. Suomi 100 -asun hän teki Vainiolle muun muassa suodatinpusseista valmistetuista neilikoista. Viime vuonna hän valmisti puvun pienistä palapelinpaloista. Pride-kulkueeseen hän taas ompeli Vainiolle sateenkaarilipun väreillä sadoista silkkikukista puvun.

– Tarkkaa silkkikukkien määrää en paljasta, sillä puku tulee Kaarina-talon näyttelyyn, ja sinne tulee kilpailu, jossa voi arvata kukkien määrän, Pirttimäki kertoo.

Vaikka esiintymisasujen ompelussa ja toteutuksessa saa välillä käyttää taitojen lisäksi mielikuvitustaan, Pirttimäellä ei mene sormi suuhun vaikeidenkaan haasteiden edessä.

– Mottoni on aina ollut, että jos en osaa jotain, niin sitten opettelen, Pirttimäki nauraa.

Kultaa ja kimallusta – Divet Show -pukunäyttely 2.–30.9. Kaarina-talo, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina.