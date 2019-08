Lounaspaikka: Leikepäivä on Skanssinkulman vilkkain päivä

Skanssinkulman leikepäivänä lounaalla tarjolla on porsaanleikettä talon pippurikastikkeella. Myös haastattelupäivä on keskiviikko ja puolen päivän jälkeen ravintolan pöydistä lähes kaikki ovatkin jo täynnä.

Skanssinkulmassa toimii myös Kotipizza, mutta lounaalla suurin osa valitsee silti kotiruokavaihtoehdon – varsinkin keskiviikkoisin.

– Lounaallakin voi tilata pitsaa ihan listalta ja lounaaseen kuuluu aina juoma. Yleensä kuitenkin lounaalla valitaan kotiruoka ja pitsoja menee sitten illalla enemmän. Lisäksi meillä on täällä päivittäin burgerit, joista saatavilla on härkä-, kana- ja vegeversiot, Skanssinkulman toimitusjohtaja Jaane Jokinen esittelee.

Päätämme valita lounaaksi leikkeen, mikä osoittautuukin hyväksi vaihtoehdoksi. Leike on maukas ja lihaa tasapainottaa monipuolisen salaattipöydän valikoima.

Ravintola Skanssinkulma on toiminut nykyisellä paikallaan kahden elektroniikkaliikkeen vieressä, kauppakeskus Skanssin vastapäätä nyt noin vuoden ajan. Aiemmin se toimi Helsingin valtatien toisella puolella huoltoaseman yhteydessä.

– Hyvin asiakkaat ovat kuitenkin löytäneet tänne uusiin tiloihinkin ja koko ajan vain tuntuu vilkastuvan, Jokinen kertoo.

Skanssinkulma on avoinna päivittäin, arkisin aamusta iltaan saakka ja lounastakin siellä on saatavilla kello 15 asti.

– Vilkkainta lounaalla meillä on aina 11–12 välillä, mutta moni jo tietää, että olemme kolmeen asti avoinna, ja tulevat mielellään syömään vähän myöhemmin, kun on jo vähän rauhallisempaa silloin, Jokinen kuvaa.

Jane Iltanen Keskiviikkoisin ravintolassa on leikepäivä.

Lounaalla ravintolassa on tarjolla joka päivä kahta eri lämmintä ruokaa, paitsi leikepäivinä yhtä. Lisäksi valittavana on keittolounas salaattipöytineen sekä pelkkä salaattilounas. Kaikkiin lounasvaihtoehtoihin kuuluu lisäksi kahvi tai tee sekä jälkiruoka.

Jokinen kertoo, että suosituimpia ruokia lounaalla ovat leikkeen ohella perinteiset vaihtoehdot.

– Aina torstaisin on tietenkin hernekeittoa ja pannukakkua. Suosittuja ruokia ovat myös itsetehdyt lihapullat sekä jauhelihamureke. Lohikeittoa moni tulee myös ihan varta vasten syömään. Meillä on aina myös itsetehtyä leipää ja muutenkin ruuissa panostamme siihen, että kaikki on itsetehtyä, Jokinen kertoo.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.