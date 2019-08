Turku muistuttaa: Kaikilla on yhtäläinen oikeus liikuntapalveluiden käyttöön

Esteettömät tilat Turun uimaloissa

Impivaaran uimahallissa on sekä naisten että miesten puolella esteettömiä pukukoppeja ja esteetön wc-tila.

Sukupuolineutraaleja esteettömiä wc-tiloja on sekä allashallissa että yleisissä tiloissa. Yläkerran pukuhuoneissa on myös erillisiä suihkukoppeja. Impivaarassa voi vuokrata tilaussaunan yksityiskäyttöön hintaan 40 € / 2 h + uintimaksut, lisätunnit 16 €/h. Esteettömän pukuhuoneen varaaminen on myös mahdollista. Esteetön pukuhuone on maksuton.

Samppalinnan maauimalassa on erillisiä puku- ja suihkukoppeja molemmissa pukuhuoneissa sekä erillinen esteetön puku-, pesu- ja saunatila, joka on esteettömyyttä tarvitseville varattavissa maksutta. Muussa yksityiskäytössä tilan käyttö maksaa 40 € / 2h + uintimaksut, lisätunnit 16 €/ h.

Petreliuksen uimahallissa on suihkuverhoja sekä miesten että naisten puolella. Naisten oma uintivuoro on syyskaudella 31.8. alkaen lauantaisin kello 16–18.30 (12.10.–14.12. klo 17–18.30) ja miesten vuoro su 16–18.30 (13.10.–15.12. klo 17–18.30).