Ruissalonsillan läheisyydessä uusi pysäköintialue – maksutonta parkkitilaa 240 autolle

Ruissalon alueelle pysäköinti helpottuu uuden pysäköintialueen myötä. Turun satama on järjestänyt osan varastoalueistaan pysäköintiä varten. Uusi pysäköintialue sijaitsee Ruissalonsillan läheisyydessä. Se palvelee sekä Ruissalon telakka-alueella asioivia että saaressa ulkoilevia. Alue on pysäköintikäytössä toistaiseksi. Alueen valvonta on siirretty Turun satamalta Turun kaupunkiympäristötoimialalle.

Kulku parkkipaikoille tapahtuu Tuontikadun ja Konttikadun liittymän kautta. Parkkipaikkoja on mitoitettu yli 7 000 neliömetrin alueelle 240 autoa varten. Alueella tulee käyttää parkkikiekkoa ja pysäköinti on sallittu enintään kahdeksaksi tunniksi. Rajoituksella halutaan varmistaa, ettei parkkialuetta käytetä pitkäaikaiseen pysäköintiin.

– Uuden pysäköintitilan järjestäminen on positiivinen asia. Nyt auton voi jättää ulkoiluretkellä jo mantereelle, eikä sitä tarvitse pysäköidä enää esimerkiksi tienpientareelle. Ruissalon Tapahtumatelakalla järjestetään jatkossa yhä enemmän monipuolista ohjelmaa suurelle yleisömäärälle, joten tämän pysäköintiratkaisu tulee parantamaan tapahtuma-alueen saavutettavuutta merkittävästi, Turun Sataman satamamestari Antti Pekanheimo toteaa tiedotteessa.