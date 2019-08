Lietolainen mies kuvasi pieniä lapsia ja käyttäytyi häiritsevästi – mies on tunnistettu, poliisi selvittää asiaa

Lounais-Suomen poliisille on tullut ilmoituksia Liedossa pieniä lapsia kuvaavasta ja häiritsevästi käyttäytyvästä miehestä. Poliisin saamien tietojen mukaan kuvaaminen on tapahtunut päiväkodin ja koulun läheisyydessä sijaitsevalla puistoalueella. Ainakin yksi lapsista on pelästynyt miehen toimintaa. Lapsia kuvanneen miehen henkilöllisyys on poliisin tiedossa.

Poliisin tiedossa ei ole, että mies olisi yrittänyt lähestyä lapsia muuten tai aiheuttanut muuta vaaraa. Häiritsevässä tai pelkoa aiheuttavassa käytöksessä julkisella paikalla saattaa olla kyse järjestysrikkomuksesta, josta voidaan tuomita sakkorangaistukseen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Lounais-Suomen poliisi muistuttaa, että kuvan tallentaminen avoimella paikalla on pääsääntöisesti sallittua, mutta se ei saa aiheuttaa häiriötä tai provosoida. Lisäksi toisen henkilökohtaista tilaa tulee kunnioittaa.