Sinileväkausi jatkuu yhä – havaintojen määrä kasvanut Lounais-Suomen sisävesialueilla

Vaikka syksy lähestyy, niin sinileväkausi jatkuu yhä niin sisävesillä kuin merialueillakin.

Tällä viikolla sinilevähavaintojen määrä on lisääntynyt Lounais-Suomen sisävesialueilla. Havainnot ovat myös paikoin runsastuneet. Selkämeren havaintopaikoilla sinilevän määrä on puolestaan vähentynyt, mutta sinilevää on kuitenkin yhä merialueella. Saaristomerellä sinilevän määrä on kuluvalla viikolla vähentynyt.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksen merialueilla sijaitsevilla vakioseurantapaikoilla sinilevää on havaittu vähän Rauman Otanlahdella, Uudenkaupungin Iso Marjakarilla ja Nauvon Seilissä. Tällä viikolla Järvi-meriwikiin on lisäksi kirjattu hieman sinilevää Turun Ispoisten uimarannalla ja Kakskerran eteläpuoleisella Vapparilla sekä erittäin runsaasti sinilevää Rymättylän Suikkilanlahdella.

Sisävesien vakioseurantapaikoilla sinilevää on havaittu myös hieman Säkylän Pyhäjärven Kauttualla, Köyliönjärven Yttilän Ottassa ja Kemiönsaaren Dragsfjärdenissä. Runsaasti sinilevää on havaittu puolestaan Kiskon Kirkkojärven ja Rymättylän Kirkkojärven havaintopaikoilla. Varsinais-Suomen Ely-keskukselle on tehty ilmoitus runsaasta sinilevähavainnosta Köyliönjärvellä. Ilmoituksen mukaan vesi on ollut sameana sinilevästä, ja tyynellä säällä järven pinnalle on muodostunut pintakukintoja.