Raisiossa markkinat viikonloppuna

Raisiossa järjestetään jälleen perinteiset Killin markkinat. Markkinapäivä on lauantaina 24. elokuuta, ja Varppeenaukiolla riittää toimintaa kello 10–15. Lavalla nähdään muun muassa musiikki-, tanssi- ja liikuntapainotteista ohjelmaa. Ohjelmistoon palaa myös amatöörilaulajien Tangostara-kilpailu.

Markkinaperinteitä esitellään 45 vuoden ajalta Tasalan Kammarissa vanhojen valokuvien muodossa. Kuvien keräämisestä on vastannut Raisio-seura.

Nostalgiaa on luvassa myös Raision kaupungin pitämässä perhesuunnistuksessa. Markkina-alueelta löytyvien ämpäreiden alta paljastuu vanhoja esineitä. Perheet etsivät ämpäreitä yhdessä, mutta lasten tehtävänä on tunnistaa tai arvata tuotteita.

Suunnistuksen lähtö- ja maalipaikkana toimii Olkkari. Olkkarissa on lisäksi nähtävillä Raision keskustan valokuvauskilpailun satoa.

Perheet on huomioitu myös perinteisellä lasten alueella. Luvassa on muun muassa pelejä, kasvomaalausta, keppihevosrata ja ilmainen pomppulinna. Vaikka varsinainen markkinahumu on keskitetty tänä vuonna Varppeenaukiolle, niin toriltakin löytyy normaalia enemmän myyjiä.

Killin markkinoiden pääjärjestäjä on Raisiokeskus, mutta järjestelytoimikuntaan kuuluu myös kaupungin, seurakunnan sekä raisiolaisten yritysten ja yhdistysten edustajia.