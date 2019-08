Elämäntapana pilates – turkulainen Taru Uusitalo auttaa ihmisiä kuntoutumaan

Taru Uusitalo

Syntynyt: 1976 Espoossa.

Asuu: Turussa.

Perhe: Miesystävä sekä 15- ja 17-vuotiaat tyttäret.

Työ ja koulutus: Pilatesohjaaja ja Pilates Turku -studion omistaja, spiraalistabilisaation kouluttaja ja LPF Hypopressive-ohjaaja. Stott pilates -koulutuksen saanut ohjaaja, joka saa tänä vuonna myös Full-ohjaajalisenssin.

Harrastukset: Pilateksen lisäksi eri liikuntalajit, kuten juoksu, melonta, purjelautailu, hiihto ja laskettelu.

Motto: Sitaatti Joseph Pilatekselta: ”Physical fitness can neither be achieved by wishful thinking, nor outright purchase.”