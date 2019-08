Lounaspaikka: Makua ja tuoksua puuhiiligrillistä

Turussa on upeita lounaspaikkoja, mutta vain harvassa pääsee ruokaillessa ihailemaan jokinäkymiä aitiopaikalta. Radisson Blu Marina Palace Hotellin yhteydessä, sisääntulokerroksessa, sijaitsevassa ravintola Grill it! Marinassa maisemista pääsee nauttimaan niin sisällä kuin ulkona terassilla.

– 150-paikkaiselle terassille mahtuu aiempaa enemmän asiakkaita, sillä ravintolan terassi uudistettiin kokonaan viime vuonna ja samalla myös sen kokoa kasvatettiin. Terassille tuotiin uudet kalusteet ja konttibaari. Terassia pidetään auki niin kauan kuin siellä tarkenee istua, ja sitä voi myös vuokrata, ravintolapäällikkö Heidi Sukari kertoo.

Vuonna 2013 avattu Grill it! Marina on osa Grill it! -ravintoloiden ketjua. Ensimmäinen Grill it! avattiin Helsinkiin vuonna 2007. Turun Osuuskaupan omistama Grill it! Marina oli aikanaan ketjun neljäs ravintola. Muut ravintolat sijaitsevat Tampereella, Espoossa, Oulussa ja Kolilla.

Ravintolan keittiön tärkein elementti on Josper-puuhiiligrilli, jolla lihaan saadaan aito savun ja grillauksen maku. Ennen lihoihin otettiin pinta grillissä ja jälkikypsennys tehtiin uunissa, nyt lihat todella kypsyvät grillissä.

– Sen haistaa jo kauas, milloin grilli on päällä. Siitä tulee ihanan kesäinen fiilis, Sukari kehuu.

Marttiina Sairanen Grill it! Marinan lounaan runsas ja monipuolinen salaattipöytä sisältää vihreää salaattia, tomaattia, kurkkua, erilaisia tahnoja, siemeniä, hedelmiä ja runsaasti erilaisia proteiininlähteitä.

Lounaalla tarjolla on keittoa, runsas salaattipöytä ja lämminruokavaihtoehdot. Päivittäin vaihtuvat, erikseen tilattavat liha- ja kalaruuat, jotka tarjoillaan pöytiin lautasannoksina.

Keskiviikkoisin on kalapäivä ja torstaisin tarjolla on perinteinen hernekeitto ja pannukakkua.

– Suosituimpia ruokia ovat lohiruuat eli esimerkiksi lohikeitto ja grillattu lohi. Kala on nykyään niin kallista, että sitä ostetaan harvemmin kotiin. Siksi moni tulee kalapäivinä, jotta saa täytettyä kalantarpeen ainakin kerran viikossa.

Lounasvaihtoehtoihin kuuluu myös listan ulkopuolta tilattava, viikoittain vaihtuva päivän vegaaniannos. Sukarin mukaan asiakkaat hakevat kasvis- ja vegaaniruuista vaihtelua, mutta ne eivät ole syrjäyttämässä liharuokia.

– Ei ole nähtävissä, että ihmiset olisivat luopumassa lihan syönnistä.

Kahvin ja teen kanssa tarjolla on aina pieni makea jälkiruoka, kuten suklaata tai keksejä. Listalta voi tilata kolmella eurolla päivän jälkkärin, joka voi olla esimerkiksi jäätelöä, pannacottaa tai crème brûléetä.

Testipäivänä tarjolla oli porkkana-chilikeitto ja salaattipöytä. Lämpimänä ruokana oli sitruunacrémellä kuorrutettua turskaa ja tilliperunoita. Vegaaninen lautasannos sisälsi cashew-kasviswokkia. Listalta oli tilattavissa päivän kala kauden lisukkeilla eli siikaa simpukkakastikkeessa savuperoiden kera ja päivän liha keittiömestarin lisukkeilla eli naudan ulkofilee maustevoin, ranskalaisten ja vihersalaatin kera.

Vaihtoehtoja oli niin paljon ja kaikki näytti niin hyvältä, että oli vaikea valita, mitä söisi. Lopulta päätimme lounasseuralaisen kanssa kokeilla pöytiin tarjottavia lautasannoksia. Seuralainen valitsi vegaaniannoksen ja minä kala-annoksen.

Aloitimme kuitenkin runsaasta salaattipöydästä, jossa oli vihreää salaattia, tomaattia, kurkkua, erilaisia tahnoja, siemeniä, hedelmiä ja runsaasti erilaisia proteiininlähteitä. Salaattipöydän valikoimasta ja ulkoasusta on annettava lisäpisteet. Harvoin näkee yhtä kaunista ja houkuttelevaa salaattipöytää.

Kauniille lautasille huolella asetellut lautasannokset jatkoivat samaa linjaa. Päältä rapeaksi paistettu ja sisältä pehmeä siika oli suussa sulavaa ja mainio yhdistelmä keltaisen simpukkakastikkeen ja savuperunan kanssa.

Juttusarjassa esitellään Turun lounaspaikkoja.