Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa selvittää valtuutettujen määrän vähentämistä

Kaarinan kokoomuksen valtuustoryhmän Mikko Aaltonen aikoo jättää tänään kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa pyydetään Kaarinaa selvittämään muun muassa valtuuston ja jäsenten määrän vähentämistä. Lisäksi selvitettäväksi pyydetään myös lautakuntien, toimikuntien tai muiden toimielimien määrän vähentämistä.

Taustalla on Aaltosen mukaan huoli kaupungin taloudellinen tilanne.

– aupungin juoksevat menot ovat n. 5 % suuremmat kuin tulot – kaikki tiedämme, että pidemmän päälle ei ole mahdollista syödä enemmän kuin tienaa, Aaltonen kirjoittaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaarinassa on 51 valtuutettua ja yhtä monta varavaltuutettua. Lautakuntia on yhdeksän ja lisäksi muita toimikuntia, ryhmiä, yhtiöitä ja yhteisöjä. Aaltonen laskee, että luottamustoimia on satoja.

Aaltonen lähettää aloitteensa kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta.