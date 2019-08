Kolumni: Avainrumbaa kotiovella

Kotiovi pamahtaa kiinni, ja lähes sadasosasekunnissa havahdun ajatukseen – avaimet ovat sisällä. Tämä on tunne, jonka moni jakaa. Se on myös tilanne, jolloin ongelmanratkaisukyky puntaroidaan ja päätöksiä ja mahdollisia muutoksia toimintaan pitää tehdä nopeasti. Miten ovi aukeaa ja milloin, onko aikaa hoitaa ongelma heti, vai vasta sen jälkeen kun suunniteltu meno on ohi, kuka oven avaa ja millä hinnalla?

Jos samaan aikaan sisälle jää lisäksi autonavain, toiminnanohjaus saa uuden käänteen. Kesällä avainunohduksia sattui. Harmitus on yhtä suuri, on sitä lähdössä töihin tai viettämään vapaapäivää. Joka kerta sitä tuntee itsensä yhtä hölmöksi, miten näin voi käydä – etenkin, kun avaimillani on pääasiassa se yksi ja sama paikka, jossa ja josta ne kulkevat mukana.

Ryhmähölmöys korostui ja muuttui nauruksi, kun lukitun oven ulkopuolelle päätyivät yhdessä sekä aikuinen että teinit. Miten voi olla mahdollista, että kenelläkään ei ole avaimia. Muistihäiriötä en kuitenkaan ala epäillä, ehkä pientä hajamielisyyttä kuitenkin. Nykyelämä on kiireistä, ja kotoa lähdetään välillä vauhdilla saaden muut tarvittavat tavarat kerättyä, mutta pieni avain jää huomiotta.

Eikä tilanne ole niin paha, jos vara-avain löytyy kumppanin laukusta hänen työpaikaltaan tai ystävältä tai sukulaiselta talletettuna. Ovi aukeaa jos ei heti, niin ainakin lähiaikoina. Kaikilla ei tällaiseen kuitenkaan ole mahdollisuutta, tai läheinen ei ole lähellä avaimineen.

Silloin kotiavaimen unohtaminen voi käydä kalliiksi. Huoltoyhtiö voi veloittaa paikalle tulemisesta ja oven avaamisesta useamman kymppiä riippuen vuorokauden ajasta. Saatikka, jos kyse on omakotitalosta. Lukkoseppä voi veloittaa useammankin sataa euroa.

Kova hinta toiminee muistinvirkistäjänä oveen laitettujen muista avain -lappujen lisäksi. On kuitenkin hyvä myös muistaa tarkistaa, onko ovi kiinni. Poimin teinejä kotipihalta autoon, molemmat kertoivat unohtaneensa avaimet. Takaisin tullessa kotiovi oli raollaan. Oletettavasti kukaan ei asunnossa ollut vieraillut, silti tätä keinoa ei kannattane käyttää varmistamaan kotiinpääsyä.

