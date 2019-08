SSS: Kaari Utrio lopettaa kirjailijan uransa

Kirjailija Kaari Utrio lopettaa 50-vuotisen uransa ja kirjojen kirjoittamisen, kertoo Salon Seudun Sanomat. Somerniemellä asuva Utrio, 77, kertoo lehdelle, että kaksi vuotta sitten julkaistu Hupsu rakkaus jää hänen viimeiseksi romaanikseen.

– Mietin jo Hupsua rakkautta kirjoittaessani, että se on viimeinen. Kain kuoleman jälkeen en olisi edes jaksanut kirjoittaa mitään, Utrio sanoo haastattelussa.

Utrion puoliso, kirjailija ja kustantaja Kai Linnilä menehtyi yllättäen elokuussa 2017 sairauskohtaukseen työmatkalla. Samana vuonna Utrio joutui itse myös silmäleikkaukseen.

Utriolla on takanaan vuosikymmenien ura kirjailijana. Hänen ensimmäinen romaaninsa Kartanonherra ja kaunis Kirstin julkaistiin vuonna 1968.

Utrio on kuulunut vuosikymmeniä Suomen luetuimpiin kirjailijoihin. Hän on kirjoittanut yhteensä 34 romaania, joista on otettu valtava määrä painoksia. Jo vuonna 1981 hänen kirjojaan oli myyty yli miljoona kappaletta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Hän on kirjoittanut kaunokirjallisuuden lisäksi parikymmentä historiallista tietokirjaa. Yksi merkittävimmistä on vuonna 1984 ilmestynyt Eurooppalaisen naisen, lapsen ja perheen historia.

Utrion teokset kustansi vuoteen 2009 saakka Tammi. Vuodesta 2011 kustantajana on toiminut Utrion ja Linnilän Somerniemelle perustama oma perheyritys Amanita.

Utrio on saanut urallaan lukuisia palkintoja ja tunnustuksia. Vuonna 1973 hänelle myönnettiin kirjallisuuden valtionpalkinto ja vuonna 2002 tiedonjulkistamisen valtionpalkinto. Taiteilijaprofessorina hän toimi vuosina 1995–2000.

– Kirjoittaminen on antanut minulle valtavasti iloa ja tuonut järjestystä elämään. Takana on kuitenkin yli 50 vuoden ura, joten se riittää, Utrio sanoo Salon Seudun Sanomille.

Utrio aikoo jatkaa historiallista kirjoittamista, mutta selvästi pienemmässä muodossa. Hän on jo jonkin aikaa jakanut Facebook-sivuillaan seuraajilleen lyhyitä tarinoita oikeasti eläneistä historiallisista henkilöistä.