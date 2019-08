Lapsen hukkumiselta pelastanut piikkiöläinen Henna Koskimäki palkittiin sankarimerkillä

Piikkiöstä kotoisin oleva Henna Koskimäki on saanut Suomen Partiolaisten myöntämän sankarimerkin lapsen pelastamisesta. Sankarimerkki on Suomen Partiolaisten ansiomerkkijärjestelmän korkein merkki, ja merkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut poikkeuksellista rohkeutta henkeä uhkaavassa tilanteessa.

Piikkiön Tammipartio -lippukunnassa toimiva Koskimäki pelasti pienen lapsen hukkumiselta juhannuksena 2018.

Koskimäki oli viettämässä juhannusta, kun tuttavaperheen noin yksivuotias tyttölapsi huomattiin kellumasta kasvot alaspäin rantavedestä. Lapsen isä toi lapsen rantaan. Tämän jälkeen Koskimäki otti tilanteen haltuunsa ja ryhtyi elvyttämään lasta. Lapsi alkoi muutaman elvytyssyklin jälkeen hengittää ja itkeä. Koskimäki piti lasta sylissään, kunnes ensihoito saapui paikalle. Lapsi vietiin sairaalaan, josta hän pääsi myöhemmin kotiin toipumaan.

Palkittu Koskimäki uskoo, että partiotausta ja partiossa saatu ensiapuopetus sai hänet toimimaan onnettomuuspaikalla. – Elvytys tuli selkärangasta. Kun on 15-vuotiaasta lähtien saanut ensiapuopetusta partiossa ja on harjoiteltu tositilanteita yhdessä, niin ei sitä edes ehtinyt miettiä mitä pitäisi tehdä, vaan aloin toimimaan ja elvyttämään ulkomuistista, toteaa Koskimäki tiedotteessa.